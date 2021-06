İZMİT SÜMERSPOR’UN HALİÇ ÇIKARTMASI

İstanbul Büyükşehir belediyesinin Türkiye Kürek federasyonu ile ortak organize ettiği şampiyonaya toplamda 11 kulüp 450 sporcu katıldı.

Önceki gün Haliç te gerçekleşen ve 4500 metre üzerinden yapılan müsabakalara 42 sporcusu ile katılım sağlayan İzmit Sümer spor kürek kulübü 2 birincilik, 2 ikincilik, 2 üçüncülük derecesi yaparak toplamda 10 altın, 10 gümüş ve 10 bronz madalya kazanarak şampiyonanın en başarılı kulübü ünvanı aldı. Fenerbahçe ve Galatasaray gibi takımlarında katılım sağladığı yarışmaya toplamda 450 sporcu katıldı. Yine ilimiz takımlarından Şişecam kürek kulübü şampiyonada 1 üçüncülük alarak toplam 5 bronz madalya kazandı.

48 kişilik kafile ile İstanbul Haliç te gerçekleşen şampiyonaya katılım sağlayan İzmit Sümer spor kürek kulübü; tüm turnuva ve şampiyonalarda olduğu gibi bu kez de ilimizi başarılı bir şekilde temsil etti.

Kulüp başkanı Serenay Subaşı turnuvayı değerlendirerek; " biz İzmit Sümer spor kürek kulübü olarak her şampiyona ve turnuvaya disiplini elden bırakmadan çalışıyoruz. Sporcularımız her geçen gün başarı ve perfonmans çıtasını bir tık üstüne koydukları için mutluyuz. Haliç parkuru zor bir parkurdu özellikle sıcak havaya rağmen sporcularımız en yüksek performansı gösterip en güzel başarılı sonuçları aldıkları için kendilerini tebrik ediyorum. Bizler her etkinlikte ilimizi en mükemmel şekilde temsil ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz. Bizlere destek veren her kuruma ayrı ayrı teşekkürlerimizi sunuyoruz " dedi.