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Jorge Jesus: “Bu galibiyeti almamız, bu zorlu ligde bizim için önemliydi” (VİDEOLU HABER)

- Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus: - “Perşembe günü iyi bir sonuç almak için elimizden geleni yapacağız"

Jorge Jesus: 'Bu galibiyeti almamız, bu zorlu ligde bizim için önemliydi” (VİDEOLU HABER)

04 Mart 2023 Cumartesi 22:51

                          
   Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 2-1’lik Kayserispor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, “Bu galibiyeti almamız, bu zorlu ligde bizim için önemliydi” dedi.   
  Fenerbahçe, Süper Lig’in 24. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kayserispor’u 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, maçın ardından yaptığı açıklamada, “Maç zor bir şekilde geçti. Rakibimiz iyi bir takım. Burada kazanmak kolay değil. Galatasaray burada kaybetti. Bizim için farklı bir maç olacağını biliyorduk. 90 dakika boyunca iyi olduğumuz anlar vardı. Hedefimiz olan 3 puanı aldık. Takımımız iyi bir performans gösterdi. Altay’ın performansı iyiydi. Son dakika kornerden bir gol yedik. Fenerbahçe oyuncularını tebrik ediyorum. Bu galibiyeti almamız, bu zorlu ligde bizim için önemliydi” dedi. 
   
  “Sevilla bu turnuvanın Real Madrid’i diyebiliriz” 
  Sevilla maçını değerlendiren Jesus, “Sevilla’ya karşı penaltılarda bir final kaybetmiştim. Onlara karşı pek iyi anılarım yok. Oynana Avrupa Ligi finalini onlara karşı kaybetmiştim. Biliyorsunuz ki Sevilla, Avrupa Ligi'nin en çok kazanan takımı. Bu turnuvanın Real Madrid’i diyebiliriz. Şansımız az gibi gözükse de biz kendimize inanıyoruz. Perşembe günü iyi bir sonuç almak için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu. 
 


İHA
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