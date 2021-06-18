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Judocular Avrupa arenasında

Büyükşehir Kağıtspor’un başarılı judocuları Avrupa arenasında mücadele edecekler

Judocular Avrupa arenasında

18 Haziran 2021 Cuma 11:55

 

Judo ’da elde ettiği başarılar ile adından sıkça söz ettiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un başarılı judocuları Avrupa arenasında mindere çıkacaklar. Ümitlerde Hırvatistan’da ve Gençlerde Bosna Hersek’te mücadele edecek mavi beyazlı judocular madalya arayacaklar.

 

ÜMİTLER HIRVATİSTAN’DA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtsporlu ümitler kategorisindeki judocular 19-21 Haziran tarihleri arsında Hırvatistan’ın Porec kentinde düzenlenecek olan Avrupa Kupasına katılacak.  27 ülkeden 382 sporcu katılacağı turnuvaya milli takımı temsilen 12 kadın 12 erkek sporcunun mücadele edecek. Büyükşehir Kağıtsporlu judocular ise turnuvada 6 erkek 4 kadın sporcu ülkemizi temsil edecekl.

 

10 SPORCU ALTIN MADALYA İÇİN MÜCADALE EDECEK

Turnuvada 44 Kg’da Zeynep Betül Sarıkaya, Nurten Doğrusoy, 48 Kg’da Elif Kırt, 50 Kg’da Berkay Aydın, 52 Kg’da Yaren Kömürcü, 55 Kg’da Ali Bozkurt, 60 Kg’da Enes Çakan ve Enes Ata 66 Kg’da Emre Karaduman, 73 Kg’da Erman Gürgen Kocaeli’ni ve milli takımı temsilen mücadele edecekler.

 

GENÇLER BOSNA HERSEK’TE

Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da 24 ülkeden 288 sporcunun katılımı ile düzenlenecek olan Avrupa Gençler Kupasında ise milli takımımız 8 erkek, 7 kadın sporcu ile yarışacak. Büyükşehir Kağıtsporlu 1 kadın 3 erkek sporcu bu kadronun içerisinde ay yıldızlı forma için mücadele edecekle.

 

1 KADIN, 3 ERKEK İLİMİZİ TEMSİL EDECEK

Avrupa Kupasında Kocaeli’ni ve ay yıldızlı formayı temsilen 52 Kg’da Buket Nur Karabulut, 60 Kg’da Emirhan Karaha,n 90 Kg’da Ömer Kemal Aydın,

+100 Kg Münir Ertuğ altın madalya için mücadele edecekler.

 

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