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Karate Takımı 7 Madalya Kazandı

İzmit Hasan Gemici Spor Salonu’nun ev sahipliği yaptığı şampiyonaya Çayırova Belediyesi karate takımı 10 sporcuyla katıldı.

Karate Takımı 7 Madalya Kazandı

16 Mart 2023 Perşembe 10:07


Okul Sporları Kocaeli Karate Şampiyonasına katılan Çayırova Belediyesi karate takımı, 4 altın, 2 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 7 madalya kazandı.
İzmit Hasan Gemici Spor Salonu’nun ev sahipliği yaptığı şampiyonaya Çayırova Belediyesi karate takımı 10 sporcuyla katıldı. Tatamideki başarılarına kaldığı yerden devam eden Çayırova Belediyesi karate takımı şampiyonadan 7 madalya çıkarttı. İl geneli ve Türkiye’de yükselen başarı grafiği ile ses getiren Çayırova Belediyesi karate takımı, 2023 yılındaki toplam madalya sayısını 41’e yükseltti. Karate takımı aynı zamanda bu sene müzesine 39 tane kupa ekledi. Okul sporları karate şampiyonası sonrası Çayırova’ya dönen sporcular, antrenör Hazım Özdemir eşliğinde antrenmanlara başladı. 


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