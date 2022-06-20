Kick Boks Heyecanı Koceli’de Yaşanıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, salon sporlarına ev sahipliği yaparak Spor Kenti Kocaeli markasını inşa etmeye devam ediyor. Daha önce Türkiye Karate Şampiyonası’na ev sahipliği yapan Kocaeli, bu kez Türkiye Büyükler, Gençler, Yıldızlar ve Minikler Kick Boks Şampiyonası’nda sporcuları ağırlayacak. 21-27 Haziran 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek şampiyona İzmit Yahya Kaptan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda düzenlenecek.
5.000 SPORCU KATILACAK
Büyükler Profesyonel Kick Boks Türkiye Şampiyonası da 18-20 Şubat 2022 tarihinde muhteşem bir organizasyonla yine Kocaeli’de gerçekleşmişti. Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Kick Boks Federasyonu iş birliğinde 21-27 Haziran 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Türkiye Büyükler, Gençler, Yıldızlar ve Minikler Kick Boks Şampiyonası’yla da en çok sporcunun bulunduğu Kick Boks branşı Kocaeli’de tanıtılacak ve yeni yıldız adayları çıkacak. Şampiyonaya katılması beklenen 5.000 sporcuyu izlemeye tüm sporseverler davetlidir.
PROGRAM AKIŞI
21 Haziran 2022 Salı
10:00 - 15:00 Şampiyona Karşılaşmaları ( Büyük–Genç )
15:00 - 15:30 Açılış Seremonisi
Bando Eşliğinde Sporcuların Salonda Yerlerini Alması
Kortej sırası
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
Kick Boks Gösterisi
Protokol Konuşmaları
Madalya Seremonisi ve Hediye Takdimi
Toplu Fotoğraf
22-27 Haziran 2022 Çarşamba-Pazar
10:00 - 15:00 Şampiyona Karşılaşmaları (Büyük–Genç–Yıldız–Minik)
15:00 - 15:30 Madalya Töreni ( Büyük–Genç–Yıldız–Minik)