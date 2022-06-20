SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kick Boks Heyecanı Koceli’de Yaşanıyor

Büyükşehir ve Türkiye Kick Boks Federasyonu iş birliğinde 20-27 Haziran’da Türkiye Büyükler, Gençler, Yıldızlar ve Minikler Kick Boks Şampiyonası yapılacak

Kick Boks Heyecanı Koceli'de Yaşanıyor

20 Haziran 2022 Pazartesi 17:21


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, salon sporlarına ev sahipliği yaparak Spor Kenti Kocaeli markasını inşa etmeye devam ediyor. Daha önce Türkiye Karate Şampiyonası’na ev sahipliği yapan Kocaeli, bu kez Türkiye Büyükler, Gençler, Yıldızlar ve Minikler Kick Boks Şampiyonası’nda sporcuları ağırlayacak. 21-27 Haziran 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek şampiyona İzmit Yahya Kaptan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda düzenlenecek.

 

5.000 SPORCU KATILACAK

Büyükler Profesyonel Kick Boks Türkiye Şampiyonası da 18-20 Şubat 2022 tarihinde muhteşem bir organizasyonla yine Kocaeli’de gerçekleşmişti. Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Kick Boks Federasyonu iş birliğinde 21-27 Haziran 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Türkiye Büyükler, Gençler, Yıldızlar ve Minikler Kick Boks Şampiyonası’yla da en çok sporcunun bulunduğu Kick Boks branşı Kocaeli’de tanıtılacak ve yeni yıldız adayları çıkacak. Şampiyonaya katılması beklenen 5.000 sporcuyu izlemeye tüm sporseverler davetlidir. 


PROGRAM AKIŞI


21 Haziran 2022 Salı

10:00 - 15:00 Şampiyona Karşılaşmaları ( Büyük–Genç )

15:00 - 15:30 Açılış Seremonisi

Bando Eşliğinde Sporcuların Salonda Yerlerini Alması 

Kortej sırası

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

Kick Boks Gösterisi

Protokol Konuşmaları

Madalya Seremonisi ve Hediye Takdimi

Toplu Fotoğraf 


22-27 Haziran 2022 Çarşamba-Pazar

10:00 - 15:00 Şampiyona Karşılaşmaları (Büyük–Genç–Yıldız–Minik)

15:00 - 15:30 Madalya Töreni ( Büyük–Genç–Yıldız–Minik)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KocaeliGebzeZinnur BüyükgözTahir BüyükakınSeddar YavuzKick BoksSpor
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Darıcalı Taylan Avrupa beşincisi Darıcalı Taylan Avrupa beşincisi
ADRENALİN TUTKUNLARI KARTEPE’DE BULUŞUYOR ADRENALİN TUTKUNLARI KARTEPE’DE BULUŞUYOR
Altın Kemer Ali Gürbüz’ün Altın Kemer Ali Gürbüz’ün
Kocaeli su sporlarının merkezi oluyor Kocaeli su sporlarının merkezi oluyor
Er meydanında şampiyon, Başpehlivan Ali Gürbüz oldu Er meydanında şampiyon, Başpehlivan Ali Gürbüz...
PEHLİVANLAR KOL BAĞLADI PEHLİVANLAR KOL BAĞLADI
Yukarı Çık

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner378

Darıcalı Taylan Avrupa beşincisi
Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü’nün Milli Karatecisi Taylan Cemal Sakin, Avrupa beşincisi oldu....

Haberi Oku