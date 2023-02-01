Kick Boks turnuvasına Çayırova damgası

22-29 Ocak tarihleri arasında Şanlıurfa’da düzenlenen Türkiye kick boks
turnuvasında heyecan fırtınası yaşandı. Türkiye’nin dört bir yanından 6500
sporcunun Şanlıurfa’ya akın ettiği turnuva nefes kesen maçlara sahne oldu.
Çayırova Belediyesi karate takımı 3 kız 2 erkek sporcu olmak üzere 5 sporcu ile
antrenörleri Murat Aydın öncülüğünde turnuvada yer aldı. Çayırova Belediyesi
Eğitim Spor Kulübü Başkanı Hasan Akan ve Çayırova Belediyesi Spor İşleri
Müdürü Muhammed Nizamoğlu kick boks takımını turnuvada yalnız bırakmadı.
Çayırova Belediyesi sporcusu Enes Demir 67 kg K-1’de büyük bir başarıya imza
atarak Türkiye 3.sü oldu. Eleme maçlarında bileği bükülmeyen Enes Demir
çeyrek final maçında da ringten galip ayrıldı.
Yarı finalde rakibine kaybeden Enes Demir 3.lük maçını kazanarak bronz madalyaya ulaştı. Çayırova Belediyesi
sporcusu Sinem Erdoğan genç bayan +70 kg kategorisinde adını Türkiye 2.liğine
yazdırdı. Eleme maçları, çeyrek final ve yarı final maçlarında başarıyla ringten
ayrılan Sinem Erdoğan final maçında rakibine kaybetti. Bu sonucun ardından
Türkiye 2.si olan genç sporcu turnuvadan gümüş madalya ile ayrıldı.