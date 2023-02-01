Kick Boks turnuvasına Çayırova damgası

Şanlıurfa’da düzenlenen ve 6.5 sporcunun katıldığı Türkiye Kick Boks Turnuvasında Çayırova Belediyesi sporcuları Sinem Erdoğan Türkiye 2.si, Enes Demir Türkiye 3.sü oldu.





22-29 Ocak tarihleri arasında Şanlıurfa’da düzenlenen Türkiye kick boks

turnuvasında heyecan fırtınası yaşandı. Türkiye’nin dört bir yanından 6500

sporcunun Şanlıurfa’ya akın ettiği turnuva nefes kesen maçlara sahne oldu.





Çayırova Belediyesi karate takımı 3 kız 2 erkek sporcu olmak üzere 5 sporcu ile

antrenörleri Murat Aydın öncülüğünde turnuvada yer aldı. Çayırova Belediyesi

Eğitim Spor Kulübü Başkanı Hasan Akan ve Çayırova Belediyesi Spor İşleri

Müdürü Muhammed Nizamoğlu kick boks takımını turnuvada yalnız bırakmadı.

Çayırova Belediyesi sporcusu Enes Demir 67 kg K-1’de büyük bir başarıya imza

atarak Türkiye 3.sü oldu. Eleme maçlarında bileği bükülmeyen Enes Demir

çeyrek final maçında da ringten galip ayrıldı.



Yarı finalde rakibine kaybeden Enes Demir 3.lük maçını kazanarak bronz madalyaya ulaştı. Çayırova Belediyesi

sporcusu Sinem Erdoğan genç bayan +70 kg kategorisinde adını Türkiye 2.liğine

yazdırdı. Eleme maçları, çeyrek final ve yarı final maçlarında başarıyla ringten

ayrılan Sinem Erdoğan final maçında rakibine kaybetti. Bu sonucun ardından