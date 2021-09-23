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Kocaeli Atlı Spor Kulübü Manejinde Gençlik ve Spor Bakanlığı Engel Atlama Yarışmaları 25-26 Eylülde

Türkiye Binicilik Federasyonun faaliyet programında yer alan Kocaeli Atlı Spor Kulübü tarafından düzenlenen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Engel Atlama Yarışmaları 25-26 Eylül 2021 Fuar Alanı içindeki Kocaeli Atlı Spor Kulübü Manejinde yapılacak.

Kocaeli Atlı Spor Kulübü Manejinde Gençlik ve Spor Bakanlığı Engel Atlama Yarışmaları 25-26 Eylülde

23 Eylül 2021 Perşembe 17:40

 

Türkiye Binicilik Federasyonun en prestijli yarışmalarından biri olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Engel Atlama Yarışmalarına ülkemizin önde gelen binicileri ve en değerli atlarıyla katılacak.

Kocaeli Atlı Spor Kulübü  Başkanı Savaş Demirtaş, hafta sonundan yapılacak yarışmalara sporseverleri davet etti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle genişletip uluslararası ölçülere göre düzenlenen Kocaeli Atlı Spor Kulübünün manejindeki Cumartesi ve Pazar günü saat 10.00 da başlayacak.

PROGRAM-25 Eylül 2021 Cumartesi                                                                                      Başlama Saati:10.00

Yarışma No: 1 65 Cm Engel Atlama Başiskele Belediye Başkanlığı Kupası

Yarışma No:2 95 Cm Engel Atlama Derince Belediye Başkanlığı Kupası

Yarışma No:3 105 Cm Engel Atlama Kartepe Belediye Başkanlığı Kupası

Yarışma No:4 115 Cm Engel Atlama Gölcük  Belediye Başkanlığı Kupası

Yarışma No:5 130 Cm Engel Atlama Gençlik Spor İl Müdürlüğü Kupası

PROGRAM-26 Eylül 2021 Pazar                                                                                                Başlama Saati:10.00

Yarışma No:6  70 Cm Engel Atlama Kocaeli Ticaret Odası Kupası

Yarışma No:7  100 Cm Engel Atlama Kocaeli Sanayi Odası Kupası

Yarışma No:8  110 Cm Engel Atlama Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kupası

Yarışma No:9  125 Cm Engel Atlama Kocaeli Valiliği Kupası

Yarışma No:10 135 Cm Engel Atlama T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kupası

 

*Her Yarışmadan sonra Ödül töreni yapılacaktır

 

 

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