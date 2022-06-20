Kocaeli su sporlarının merkezi oluyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Su Sporları Festivali, birbirinden güzel etkinliklerin ardından sona erdi. Sekapark Uçurtma Tepesi Sahili’nde gerçekleştirilen Festival’de konuşan Başkan Tahir Büyükakın, Kocaeli’nin su sporlarının merkezi olma yolunda ilerlediğini vurguladı.
“ORGANİZASYON SAYISI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR”
3. Su Sporları Festivali kapsamında İzmit Körfezi’nde yapılan su gösterileri görenleri hayran bıraktı. Festival’de konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Kocaeli her geçen gün su sporlarının merkezi olma yolunda hızla ilerliyor. Organizasyon sayısı her geçen gün artıyor” dedi.
SPOR KENTİ KOCAELİ
Kocaeli markası oluşturmak için çabaladıklarını söyleyen Başkan Büyükakın, “Kocaeli’yi tam anlamıyla bir marka kendi haline getirmek için çalışıyoruz. Turizm, doğa ve sanayi kenti olduğu gibi Kocaeli aynı zamanda bir spor kenti. ‘Spor Kenti Kocaeli’ markasını oluşturmak için yoğun çabamız sürüyor” şeklinde konuştu.
“BAŞARILI SPORCULAR YETİŞTİRMEK İSTİYORUZ”
Çeşitli branşlarda spora yönelik desteklerinin olduğunu kaydeden Başkan Büyükakın, “Her yıl amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardımda bulunuyoruz. Amacımız hangi branşta olursa olsun ulusal ve uluslararası arenada başarılı sporcular yetiştirmektir. Sözü çok fazla uzatmayacağım. Buraya spor yapmaya eğlenmeye geldik. Hazırsanız ben hazırım” dedi. Konuşmasının ardından Başkan Büyükakın, gençlerle plaj voleybolu ve plaj futbolu oynadı.
DRAGON BOT YARIŞI YAPILDI
Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca Sekapark Uçurtma Tepesi Sahili’nde düzenlenen festivalde flyboard, su jeti, dragon bot, yelken, kürek ve su altı dalış branşlarında gösterileri yapıldı. Dragon bot çekilişi kapsamında seçilerek eğitim alan gruplar yarıştı. 10’ar kişilik 6 takımın oluşturulduğu yarışta Seferoğulları birinci, Sümerspor ikinci ve Balans Tuzla üçüncü oldu.