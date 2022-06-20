Kocaeli su sporlarının merkezi oluyor

SPOR KENTİ KOCAELİ









Kocaeli markası oluşturmak için çabaladıklarını söyleyen Başkan Büyükakın, “Kocaeli’yi tam anlamıyla bir marka kendi haline getirmek için çalışıyoruz. Turizm, doğa ve sanayi kenti olduğu gibi Kocaeli aynı zamanda bir spor kenti. ‘Spor Kenti Kocaeli’ markasını oluşturmak için yoğun çabamız sürüyor” şeklinde konuştu.

“BAŞARILI SPORCULAR YETİŞTİRMEK İSTİYORUZ”

Çeşitli branşlarda spora yönelik desteklerinin olduğunu kaydeden Başkan Büyükakın, “Her yıl amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardımda bulunuyoruz. Amacımız hangi branşta olursa olsun ulusal ve uluslararası arenada başarılı sporcular yetiştirmektir. Sözü çok fazla uzatmayacağım. Buraya spor yapmaya eğlenmeye geldik. Hazırsanız ben hazırım” dedi. Konuşmasının ardından Başkan Büyükakın, gençlerle plaj voleybolu ve plaj futbolu oynadı.



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