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Kocaeli'de su sporları festivali yapıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından "2. Su Sporları Festivali" gerçekleştirildi.

Kocaeli'de su sporları festivali yapıldı

26 Haziran 2021 Cumartesi 19:20

Sekapark Uçurtma Tepesi sahil kısmında gerçekleştirilen etkinlikte yelken, kürek, flyboard, su jeti, kano, plaj voleybolu ve futbolu ile çeşitli aktiviteler düzenlendi.

Festivalde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye değinerek aşılama süreci tamamlandığında daha rahat şekilde hareket edilebileceğini söyledi.

Kovid-19 tedbirlerine uyulması çağrısında bulunan Büyükakın, "Bugün burada gönlümüzce eğlenelim. Burada stresimizi atalım. Tam spor yapılacak bir hava var. Pandemi bize bu tür açık mekanların, şehirlerin ihtiyacı olan mekanlar olduğunu bir kez daha gösterdi. Bu mekanlar bize yaşam veren mekanlarmış. Buralarda gelin, mesafe kurallarına uyarak gönlünüzce stresinizi atın. Bizim varlık sebebimiz, sizin mutluluğunuz, evlatlarımızın mutluluğu. Mutlu olmanız için ne yapılması gerekiyorsa onu yapıyoruz." diye konuştu.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz da milletin zor zamanlardaki sıkıntıları birlikte göğüsleyerek yok edebildiğine vurgu yaptı. Yılmaz Kovid-19 tedbirlerini elden bırakmadan aşılamayla toplumsal bağışıklık kazanarak salgının atlatılacağını ifade etti.

Konuşmaların ardından Büyükakın, sporcularla plaj voleybolu ve futbolu oynadı. Etkinlikte Büyükşehir Belediyesi bandosu da kano üzerinde konser verdi.






AA
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