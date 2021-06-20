Kocaelili başpehlivan Erkan Ertan güreşemediği günlerde su altını keşfetti

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinin 10 yıldır Kırkpınar'da başpehlivanlık mücadelesi veren tecrübeli güreşçisi Erkan Ertan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle er meydanlarına ara verilen günlerde dalgıç oldu.

Salgın nedeniyle geçen yıl verilen arada Kırkpınar'da güreşemeyen Erkan Ertan (41), Karamürsel Sualtı Sporları Kulübü Derneği (KARSAD) Başkanı Zeki Şirinoğlu'nun daveti üzerine dalış sporuna başladı





- "Ata sporumuzu en iyi şekilde temsil etmek için çalışıyoruz"





Ertan, AA muhabirine, güreşe 9 yaşında minderde başladığını, 17 yaşından itibaren de güreşin efsane ismi Karamürselli Ahmet Taşçı'nın yanında yağlı güreşle devam ettiğini aktardı.

Deste boylardan, başpehlivanlığa kadar tüm boylarda dereceleri bulunduğunu anlatan Ertan, şu anda da Karamürsel Belediyesi Spor Kulübü güreş takımını Kırkpınar'da temsil ettiğini, yeni pehlivanlar yetiştirdiğini söyledi.

Salgın dolayısıyla geçen yıl Kırkpınar'da güreşemediklerini, bu sene organizasyon yapılacak gibi çalışmaları sürdürdüklerini belirten Ertan, "Ata sporumuzu en iyi şekilde temsil etmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kumluca güreşleriyle bu yıl güreşler başladı. Kırkpınar'ın da seyircisiz olarak güreş tarihi alındı. Çıraklarımla çalışmalarımızı devam ettiriyoruz, Karamürsel'i en iyi şekilde orada temsil edeceğiz." diye konuştu.

"Her pehlivanın hedefi, Kırkpınar başpehlivanı olmaktır." diyen Ertan, "Allah'a şükürler olsun, bu hedefe ulaştım. Sakatlıklardan dolayı biraz geç çıktım, 31 yaşında başpehlivanlık kategorisinde mücadele etmeye başladım. Tabi ki Karamürsel'ime altın kemer getirmek isterdim. Ben altın kemeri alamadım ama inşallah çıraklarıma nasip olur." ifadelerini kullandı.

Salgın sürecinde daha çok bireysel antrenmanlarla formda kalmayı başardığını vurgulayan Ertan, 15 sporcusuyla Karamürsel Av. Levent Erdoğan Er Meydanı'nda hazırlıklarını sürdürdüğünü dile getirdi.





- "Sporun tüm dallarını yapmaya çalışıyorum"





Güreşe verilen arada KARSAD'da dalış eğitimi aldığına değinen Ertan, bir yandan da "Okumanın yaşı yoktur" diyerek Trakya Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Bölümü'ne kaydolduğunu söyledi.

Dalış sporunu çok sevdiğini dile getiren Ertan, şunları kaydetti:

"KARSAD Başkanı Zeki Şirinoğlu'nun daveti üzerine dalmaya başladım, çok sevdim. Şu anda da TSSF CMAS 3 yıldız, yani master, usta dalgıç seviyesine geldim. Hem dalgıçlık hem pehlivanlık başta olmak üzere Karamürsel'de sporun tüm dallarını yapmaya, gençlere örnek olmaya çalışıyorum. Su altına ilk daldığımda bir şey göremedim. Acemilik olduğundan dolayı emekliyordum açıkçası. Sonrasında çabuk adapte oldum. Tüm dalgıçları Karamürsel'e bekliyorum. İnönü Vapur batığımız, otobüsümüz var."

Ertan, kablolu su kayağı sporuyla da ilgilendiğini, fırsat buldukça İzmit Gölkay Park'ta kablolu su kayağı yaptığını sözlerine ekledi.