banner632
SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay'ın sağlık durumu

- KTÜ Farabi Hastanesi Başhekimliği: "Hastamız halihazırda oksijen desteği ile solunumunu idame ettirebilmekte ve kendisiyle iletişim kurulabilmektedir"

Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay'ın sağlık durumu

26 Haziran 2021 Cumartesi 19:32

 Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesinde tedavi gören TFF 1. Lig ekibi Kocaelispor'un teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay'ın sağlık durumunda iyileşme gözlendiği bildirildi.

KTÜ Farabi Hastanesi Başhekimliğinden yapılan yazılı açıklamada, Akçay'ın, solunum yetmezliği nedeniyle solunum cihazına ve kalp akciğer makinesine (ECMO) bağlanarak yoğun bakım ünitesinde takip edildiği belirtildi.

Akçay'ın durumunda bu sabah itibarıyla kısmen de olsa düzelme izlendiği, solunum desteği ihtiyacında azalma olduğu vurgulanan açıklamada, "Hastamız halihazırda oksijen desteği ile solunumunu idame ettirebilmekte ve kendisiyle iletişim kurulabilmektedir. Hastamızın durumunda iyileşme gözlenmekle birlikte, yoğun bakım ihtiyacı devam etmektedir." ifadesine yer verildi.



AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KocaeliSpor
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocaeli'de su sporları festivali yapıldı Kocaeli'de su sporları festivali yapıldı
Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, solunum cihazından ayrıldı Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay,...
TBPF Başkanı Özdemir, Short Track Milli Takımı'nın kampını ziyaret etti TBPF Başkanı Özdemir, Short Track Milli Takımı'nın...
Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay'ın sağlık durumu Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay'ın...
Darıca Belediyesi’nden bir zafer daha Darıca Belediyesi’nden bir zafer daha
Başkan Büyükakın, ‘’51 milyon TL’lik yatırım yapıyoruz’’ Başkan Büyükakın, ‘’51 milyon TL’lik yatırım...
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Kocaeli'de su sporları festivali yapıldı
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından "2. Su Sporları Festivali" gerçekleştirildi.

Haberi Oku