Kocaelispor'da Bilet Fiyatları Belli Oldu

Kocaelispor Basın Sözcüsü Tuncay Arıcan, 2023-2024 sezonunda uygulanacak bilet fiyatlarının açıklandığı basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, yeni sezonda ilk kez uygulanacak 'Aile Kombine' uygulaması hakkında bilgi verilirken, aile sıcaklığının tribünlerde yaşatılmasının hedeflendiği açıklandı. Öte yandan, bilet fiyatlarında öğrenciler içinde yüzde 30 indirim sağlanacağı da ifade edildi.

"3 tribünü kombine satışını açmıyoruz"

Arıcan, en son yaptığımız yönetim kurulu toplantısında 2023-2024 sezonunda Kocaeli Stadyumu'nda uygulanacak kombine kart ve bilet fiyatlarını belirlediklerini ifade ederek, "Kombine kartlarımız 23 Haziran Cuma günü saat 11.00'de Passolig Web ve Passolig'in mobil uygulamasından satışa çıkacaktır. Kombine kartlarımızı 18 maç dış, 18 dış maç saha üzerinden değerlendirdiğimizde UEFA Alt Tribünü 2 bin TL, Maraton Alt Tribünü bin 100 TL, Güney Kale Arkası Alt Tribün 700 TL olarak belirlenmiştir. 3 tribünü kombine satışını açmıyoruz. Çünkü her maçta stadı ful dolduramadığımız için mesela maraton üst tribüne 10 kombine satsak da satmasak da tribünü açmak zorunda kaldığımızdan dolayı alt üst tribünlere kombine satışı yapmıyoruz. Bu fiyatlara öğrenci kardeşlerimiz için yüzde 30 ekstra indirim uygulanacaktır" dedi.

Tribünlerde aile sıcaklığının yaşanması için Aile Kombine uygulamasını hayata geçireceklerini ifade eden Tuncay Arıcan, "Yeni sezonda uygulanacak bilet fiyatlarımız UEFA Alt Tribün için 150 TL, Maraton Alt Tribünü için 80 TL, Güney Kale Arkası Alt için de 50 TL olarak belirlenmiştir. Kombine alan bir taraftarımız UEFA Alt Tribün'de bilet fiyatlarıyla kıyasladığın zaman yüzde 35 karı olmakta. Bu sezon ilk defa uygulamayı planladığımız Aile Kombinesi'nin satışı yapmayı düşünüyoruz. Biz tribünlerimizde ailelerin olduğu bir ortam istiyoruz. Aile sıcaklığı olan bir tribün ortamı. Bunun için de anne baba ve çocuktan oluşan en az 3 kişilik bir ailede örnek verecek olursak, UEFA Tribünü'nden 2 bin TL'lik bir kombine alacak. 3 kişilik aile 6 bin TL tutuyorsa bunlardan bir tanesini ücretsiz veriyoruz. Yani 4 bin liraya gelecek" diye konuştu.

"2 bin 950 kongre üyemiz olacaktır"

4 Haziran'daki Olağan Seçimli Mali Genel Kurulu'nda Kocaelispor Eski Başkanı Bahri Yavuz ve başkan adayı Yaşar Can'ın usulsüz kongre üyesi iddialarına ilişkin de konuşan Arıcan, "Hem yönetimimiz hem de başkanımız hakkında kendi dönemimizde 1600 usulsüz kongre üyesi yapıldığı söylendi. Zaten başkanımız orada kürsüye çıktı. Böyle bir şeyin olmadığı söyledi 'Gelin ertesi gün gidelim kulübe üyelik iş yerlerini tek tek inceleyelim' dedi. Varsa bu böyle bir şey bizi yargılayın. Kongreden sonraki gün bu işle ilgili arkadaşlarla irtibata geçildi. Listelere baktı arkadaşlar. Bugün itibarıyla bizim Kocaelispor'umuzun 2 bin 835 kongre üyesi var. Malumunuz küme düştüğümüz sezon taraftarımızın olağanüstü seçimli kongre kararı kampanyası düzenlemişlerdi. O dönemde de taraftarlarımıza listesi sunuldu. O listede 2 bin 643 kişi var yani bu demek oluyor ki Engin Koyun döneminde yapılan kongre üyesi sayısı 192'dir. Kongrede oy kullanabilmek için bir tane olağan kongreye geçmesi gerekiyordu. Ve bu çağrıyla beraber 116 taraftarımız kongre üyeliği için başvuruda bulunmuştur. Başvurularımız 14 Haziran'dan önce olduğu için yönetim kurulu onayı beklemektedir. Bunlar onaylanacaktır. Bunlarla birlikte 2 bin 950 kongre üyemiz olacaktır" ifadelerini kullandı.

İHA