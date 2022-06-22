SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Körfez’de yelkenler salınacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yelken Yarışları, 23 Haziran Perşembe günü başlıyor.

Körfez'de yelkenler salınacak

22 Haziran 2022 Çarşamba 17:28

 Sporun başkenti olma hedefiyle spor etkinliklerine destek veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, önemli bir etkinliği gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Yelken Federasyonu işbirliği ile 23-26 Haziran 2022 tarihleri arasında Başiskele sahilinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yelken Trofesi organizasyonu yapılacak.

 

YARIŞ PROGRAMI;

23 Haziran 2022 Perşembe

Gün boyu sporcuların yarışma alanına gelip tekneleri ve ekipmanlarını yarışma alanına bırakması ve kayıt işlemlerinin yapılması

 

24 Haziran 2022 Cuma

09:00 Alanda toplanma kontroller

09:30 Teknik toplantı

10:00 Açılış seremonisi, Saygı Duruşu, İstiklal Marşı

11:00 Sporcuların teknelerini hazırlayıp suya inmesi

12:00 Yarışma başlangıç alanında hazır bulunmaları ve yarışma başlangıcı

17:00 Yarışmaların bitişi

 

25 Haziran 2022 Cumartesi

10:00 Alanda toplanma – kontroller

11:00 Sporcuların suya inmesi

12:00 Yarışmaların başlangıcı

17:00 Yarışmaların bitişi

 

26 Haziran 2022 Pazar

10:00 Alanda toplanma – kontroller

11:00 Sporcuların suya inmesi

12:00 Yarışmaların başlangıcı

16:00 Protokolün alana gelişi

16:30 Ödül töreni başlangıcı

16:35 Dereceye giren sporculara ödüllerin takdimi

17:00 Program bitişi

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KocaeliGebzeValiHüseyin Aksoy
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Darıcalı Taylan Avrupa beşincisi Darıcalı Taylan Avrupa beşincisi
ADRENALİN TUTKUNLARI KARTEPE’DE BULUŞUYOR ADRENALİN TUTKUNLARI KARTEPE’DE BULUŞUYOR
Kick Boks Heyecanı Koceli’de Yaşanıyor Kick Boks Heyecanı Koceli’de Yaşanıyor
Altın Kemer Ali Gürbüz’ün Altın Kemer Ali Gürbüz’ün
Kocaeli su sporlarının merkezi oluyor Kocaeli su sporlarının merkezi oluyor
Er meydanında şampiyon, Başpehlivan Ali Gürbüz oldu Er meydanında şampiyon, Başpehlivan Ali Gürbüz...
Yukarı Çık

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner378

Darıcalı Taylan Avrupa beşincisi
Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü’nün Milli Karatecisi Taylan Cemal Sakin, Avrupa beşincisi oldu....

Haberi Oku