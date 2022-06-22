Körfez’de yelkenler salınacak

YARIŞ PROGRAMI;
23 Haziran 2022 Perşembe
Gün boyu sporcuların yarışma alanına gelip tekneleri ve ekipmanlarını yarışma alanına bırakması ve kayıt işlemlerinin yapılması
24 Haziran 2022 Cuma
09:00 Alanda toplanma kontroller
09:30 Teknik toplantı
10:00 Açılış seremonisi, Saygı Duruşu, İstiklal Marşı
11:00 Sporcuların teknelerini hazırlayıp suya inmesi
12:00 Yarışma başlangıç alanında hazır bulunmaları ve yarışma başlangıcı
17:00 Yarışmaların bitişi
25 Haziran 2022 Cumartesi
10:00 Alanda toplanma – kontroller
11:00 Sporcuların suya inmesi
12:00 Yarışmaların başlangıcı
17:00 Yarışmaların bitişi
26 Haziran 2022 Pazar
10:00 Alanda toplanma – kontroller
11:00 Sporcuların suya inmesi
12:00 Yarışmaların başlangıcı
16:00 Protokolün alana gelişi
16:30 Ödül töreni başlangıcı
16:35 Dereceye giren sporculara ödüllerin takdimi
17:00 Program bitişi