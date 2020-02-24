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Lider Kağıtspor play-off'u garantiledi

Büyükşehir Kağıtspor Voleybol takımı, play-off’lar için gün sayıyor

Lider Kağıtspor play-off'u garantiledi

24 Şubat 2020 Pazartesi 10:46

 Türkiye Erkekler Voleybol 1. liginde mücadele eden Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor, İzmit Hasan Gemici Spor Salonu’nda sezon müsabakaları kapsamında İnegöl Belediye karşısında çıktı. Rakibini set vermeden 3-0 ile geçen mavi beyazlılar, lider olarak play-off’lara katılmayı garantiledi.

 

LİDERLİĞİ GARANTİLEDİ

Mücadelenin ilk setini 25-16 kazanan ekibimiz, Bursa temsilcisini zorlu geçen 2. setten de 25-20 ile geçti. Maç skorunu 2-0’a getiren mavi beyazlılar son sette oyuna ağırlığını koydu. Setten 25-15 galip ayrılarak maçı da 3-0’lik skorla kazanan Büyükşehir Kağıtspor, Milas Beldespor’un önünde liderliğini sürdürdü.

 

MUĞLA DEPLASMANI YOLCUSU

Mavi beyazlılar ligin 21. hafta müsabakaları kapsamında zirve yarışındaki rakiplerinden Muğla temsilcisi Milas Belediye ile deplasmanda mücadele edecekler. 1 Mart Pazar günü oynanacak müsabaka Milas Atatürk Spor salonunda saat 15.00’da oynanacak.

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