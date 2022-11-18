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Milli takım sporcuları Balkan Oyunları’ndan şampiyonlukla döndü

Aerobik Cimnastik Balkan Oyunları’na Türkiye Milli Takım sporcuları olarak katılan Kocaeli’nin ilk milli cimnastikçileri Su İpek Yazıcıoğlu, Nil Turabi ve Beyza Ece Özel göğsümüzü kabarttı

Milli takım sporcuları Balkan Oyunları'ndan şampiyonlukla döndü

18 Kasım 2022 Cuma 10:12


5-7 Kasım tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen Aerobik Cimnastik Balkan Oyunları tamamlandı. Balkan ülkelerinden 120 sporcunun katıldığı yarışmaya, Türkiye Milli Takımı da 36 kişilik kadrosu ile damga vurdu. Kocaeli’nin ilk milli cimnastikçileri Su İpek Yazıcıoğlu, Nil Turabi ve Beyza Ece Özel de 9-11 Yaş Türkiye Milli Takımı’nda yer alarak hünerlerini sergiledi, Kocaeli’nin gururu oldu. 9-11 Yaş Türkiye Milli Takımı yarışmada üçüncü olarak bronz madalya kazanırken, 12-14 ve 15-17 Yaş Milli Takımları da şampiyonluğu göğüsledi. Milli takım sporcularımız, Aerobik Cimnastik Balkan Oyunları’nda İstiklal Marşımızı dinlettirerek göğsümüzü kabarttı. 

AVRUPA ŞAMPİYONASININ PROVASI 

Yarışma sonrası açıklamada bulunan Milli Takım Antrenörü ve Aerobik Cimnastik Teknik Kurul Üyesi Akın Poyraz, “İstanbul’da güzel bir organizasyona ev sahipliği yapmak gurur verici idi. Katılan ülkeler organizasyondan çok memnun olduklarını dile getirdi. Bu organizasyon 2023 yılında Antalya’da yapacağımız Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası öncesi de prova oldu. Balkan Şampiyonası’nı  madalya ile kapatmak ve şampiyonlar arasında kendi yetiştirdiğim sporcularımın olduğunu görmek beni mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.





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