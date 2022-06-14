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Nenehatun Amatör Spor Kompleksi açılış için gün sayıyor

Darıca Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile Darıca’nın gençlerine daha modern bir ortamda spor yapma imkanı getirecek olan Nenehatun Amatör Spor Kompleksi’nde çalışmalarda sona gelinirken artık açılış için gün sayılıyor.

Nenehatun Amatör Spor Kompleksi açılış için gün sayıyor

14 Haziran 2022 Salı 10:34

 Darıca ve Türk sporuna yeni yıldızların kazandırılmasına imkan sağlaması planlanan Nenehatun Amatör Spor Kompleksi’nde son aşamaya gelindi. Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Darıca Belediyesi işbirliğinde çalışmaların yapıldığı Nenehatun Amatör Spor Kompleksi’ne Büyükşehir Belediyesi, 60×90 ve de 45×90 ebatlarında iki saha inşa etmiş ve sahaların zeminini suni çimle kaplayarak FİFA standartlarına uygun hale getirmişti.

SKORBORD TAKILDI, SPOR ALETLERİ MONTE EDİLDİ

Bu bağlamda iki sahaya dijital skorbord takılırken sahanın iç duvarlarını da boyayan ekipler, batı tribünün hemen yanına ise sağlıklı yaşam için spor aletleri monte etti. Proje kapsamında daha önce gece maçlarının oynanabilmesi için dikilen 6 adet aydınlatma direklerinin projektör montajının imalatlarını tamamlayan ekipler, daha önce de teknik binanın elektrik tesisatının altyapısını ve top tutucu ağ sisteminin çelik konstrüksiyonu gibi pek çok imalatı bitirmişti. Son olarak batı tribünün hemen yanına bay ve bayan tuvalet inşa edecek ve son rötuşlardan sonra sahayı tam anlamıyla hazır hale getirecek. 

BIYIK, AMATÖR KULÜP TEMSİLCİLERİNE BİLGİ VERDİ

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, seçim beyannamesinde söz verdiği ve yıllardır merakla beklenen Nenehatun Amatör Spor Kompleksi çalışmalarını sürekli yakından takip ederek her aşamasıyla yakından ilgileniyor. Darıca’daki amatör spor kulüplerinin temsilcileriyle sahanın son halini inceleyen ve çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Muzaffer Bıyık, kulüp temsilcilerinin görüşlerini de dinledi. 



EN KISA SÜREDE HİZMETE GİRECEK

Darıca’nın gençlerine verdiği sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Bakanlığımız ve Büyükşehir belediyemizin desteği ile söz verdiğimiz bir projeyi daha hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz. İlçemize ve gençlerimize yakışan modern bir tesisi tamamlıyoruz. Ekiplerimiz ince detayları da tamamlamak için çalışıyor. İnşallah en yakın zamanda hizmete açacağız” dedi.



AÇILIŞ İÇİN GÜN SAYIYOR

Darıca’da amatör futbolun yükünü çekecek olan Nenehatun Amatör Spor Kompleksi açılış için gün sayıyor. Sporcuların ve bölgede yaşayan vatandaşların nezih bir ortamda spor yapmalarına imkan tanıyacak kompleks, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ve Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’la birlikte çok sayıda davetlinin katılacağı törenle hizmete girecek.



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