SKORBORD TAKILDI, SPOR ALETLERİ MONTE EDİLDİ
Bu bağlamda iki sahaya dijital skorbord takılırken sahanın iç duvarlarını da boyayan ekipler, batı tribünün hemen yanına ise sağlıklı yaşam için spor aletleri monte etti. Proje kapsamında daha önce gece maçlarının oynanabilmesi için dikilen 6 adet aydınlatma direklerinin projektör montajının imalatlarını tamamlayan ekipler, daha önce de teknik binanın elektrik tesisatının altyapısını ve top tutucu ağ sisteminin çelik konstrüksiyonu gibi pek çok imalatı bitirmişti. Son olarak batı tribünün hemen yanına bay ve bayan tuvalet inşa edecek ve son rötuşlardan sonra sahayı tam anlamıyla hazır hale getirecek.
BIYIK, AMATÖR KULÜP TEMSİLCİLERİNE BİLGİ VERDİ
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, seçim beyannamesinde söz verdiği ve yıllardır merakla beklenen Nenehatun Amatör Spor Kompleksi çalışmalarını sürekli yakından takip ederek her aşamasıyla yakından ilgileniyor. Darıca’daki amatör spor kulüplerinin temsilcileriyle sahanın son halini inceleyen ve çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Muzaffer Bıyık, kulüp temsilcilerinin görüşlerini de dinledi.
EN KISA SÜREDE HİZMETE GİRECEK
Darıca’nın gençlerine verdiği sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Bakanlığımız ve Büyükşehir belediyemizin desteği ile söz verdiğimiz bir projeyi daha hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz. İlçemize ve gençlerimize yakışan modern bir tesisi tamamlıyoruz. Ekiplerimiz ince detayları da tamamlamak için çalışıyor. İnşallah en yakın zamanda hizmete açacağız” dedi.
AÇILIŞ İÇİN GÜN SAYIYOR
Darıca’da amatör futbolun yükünü çekecek olan Nenehatun Amatör Spor Kompleksi açılış için gün sayıyor. Sporcuların ve bölgede yaşayan vatandaşların nezih bir ortamda spor yapmalarına imkan tanıyacak kompleks, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ve Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’la birlikte çok sayıda davetlinin katılacağı törenle hizmete girecek.