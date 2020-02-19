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Otoyol kenarlarında maçlara hazırlanıyorlar

Gebze'de 2. Amatör Küme F grubunda mücadele eden Gebze Yavuz Selimspor A ve genç takımları, tesis eksikliği nedeni ile idmanları otoyol kenarlarında yapıyo

Otoyol kenarlarında maçlara hazırlanıyorlar

19 Şubat 2020 Çarşamba 13:08

 Gebze Yavuz Selimspor başkanı Taner Aygün, maddi olarak büyük sıkıntılar ile mücadele ettiklerini belirterek, “ Zorluklara göğüs geriyoruz. Sahipsiz mahallenin sahipsiz çocuklarına spor yaptırmaya uğraşıyoruz. Bu çocukların idman yapabilmesi için akşam 20:30’da olan idmana 10.km yürüyüp idmana geliyor. İdman bitimi ise çocuklar, saat 22:30’da çıkıp gece 23:00’da ancak evine gidebiliyor.  Bunun karı, kışı, yağmuru ve çamuru da bizler ve sporcularımız için büyük sıkıntı oluyor. Maddi anlamda yaşanan sıkıntının yanına birde tesis eksikliği gelince gençlerimizi kötü alışkanlıklardan kurtararak spora yönlendirmemiz zor oluyor. Bizlere destek olunmasını istiyoruz.” Dedi.
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