Otoyol kenarlarında maçlara hazırlanıyorlar Gebze'de 2. Amatör Küme F grubunda mücadele eden Gebze Yavuz Selimspor A ve genç takımları, tesis eksikliği nedeni ile idmanları otoyol kenarlarında yapıyo

19 Şubat 2020 Çarşamba 13:08