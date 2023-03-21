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Para Bilek Güreşi Heyecanı Sona Erdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğini yaptığı Para Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda 208 puan toplayan Kağıtspor Kulübü takım halinde şampiyon oldu.

Para Bilek Güreşi Heyecanı Sona Erdi

21 Mart 2023 Salı 13:21

                                            
 
  
 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Bedensel Engelliler Spor Federasyonu iş birliğinde düzenlenen Para Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası, Başiskele Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. TBESF 2023 faaliyet programında yer alan, Dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan Para Bilek Milli Takımı’nın da belirlenmesinde önemli rol oynayan şampiyonaya, 5 farklı kategoriden 94 bilek güreşi sporcusu katıldı. 
  
 "Felaketten sonra çok az sayıda sporcu geldi" 
 Açıklamalarda bulunan Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu’nun Bilek Güreşinden Sorumlu Asbaşkanı Taner Canyurt, "Para Bilek Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçmelerini yapıyoruz. Şampiyonaya Gaziantep dahil ülkemizin birçok yerinden, deprem bölgelerinden, Erzurum’dan Çanakkale’ye birçok sporcu katıldı. Şu anda 76 civarında sporcumuz var. Ancak geçen yıllar 173 kişi katılıyordu. 11 ilimizde olan felaketten sonra çok az sayıda sporcu geldi. Bu turnuva bedensel engelliler arasında 24’üncü kez düzenleniyor, sağlamlarda 40’ın üzerinde yapıldı. Biz 2 dünya, 2 de Avrupa şampiyonluğu olan bir milli takımız. Popüler sporları herkes duyuyor ama bedensel engelliler branşında Dünya ve Avrupa şampiyonuyuz. Dolayısıyla da bu yönde devam edeceğiz. Geçtiğimiz bu zorlu süreçlerin ardından Bedensel Engelliler Spor Federasyonu olarak, başta Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a ve çalışma arkadaşlarına gösterdikleri özveri için teşekkür ederim" dedi. 
 Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım, Kocaeli'de engelsiz sporcuları ağırlamaktan gururlandığını ifade etti. Müsabakalar sonrasında protokol üyeleri dereceye giren sporculara madalyalarını verdi. 
   
 Kağıtspor şampiyon 
 Para Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası’nda 208 puan toplayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü takım halinde şampiyon olurken, Bağcılar Engelliler SK 78 puan ile ikinci ve Eskişehir Engelliler SK ise 72 puan ile üçüncü oldu. 


                                       






İHA
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