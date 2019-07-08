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Şendoğan Tezyüksel vefat etti

Gebzespor camiasının önde gelen isimlerinden Şendoğan Tezyüksel (73) vefat etti.

Şendoğan Tezyüksel vefat etti

08 Temmuz 2019 Pazartesi 09:45

 Gebzespor'un çeşitli kademelerinde yer alan Şendoğan Tezyüksel,  Gebzespor’un en uzun süre görev yapan eski başkanlarından biriydi.

Uzun süredir yakalandığı hastalıkla boğuşan Diş hekimi Tezyüksel, dün sabah İzmir’de kaldığı evinde fenalaşarak hayata gözlerini yumdu. ‘Gebzespor’u  Gebze’li gençler spor yapma imkanı bulabilsin’ diye birkaç arkadaşı ile birlikte kurduğunu belirten Tezyüksel , Gebzespor’un menekşe  logosunu bizzat çizerek camiaya kazandıran isim olarak da biliniyor.

Şendoğan Tezyüksel’in naaşı uçakla Sabiha Gökçen Havaalanı’na getirilecek ve bugün öğlen veya ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazı ile birlikte aile kabristanına defnedileceği öğrenildi.


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Anahtar Kelimeler
GebzesporEski Başkanşendoğan Tezyüksel
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