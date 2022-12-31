Spor Kenti Kocaeli’de yılın son spor organizasyonu





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ülke çapında önemli bir spor faaliyetine daha ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadı. Yılın son ulusal spor organizasyonu olan Türkiye Ümit, Genç, U21 ve Para Karate Şampiyonası ile Avrupa Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri renkli görüntülere sahne oldu. Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda kıyasıya rekabetin yaşandığı organizasyonda 57 il 380 kulüpten 786’sı kadın 864’ü erkek olmak üzere yaşları 14 ile 21 arasında değişen toplam bin 650 sporcu altın madalya ve Milli Takıma seçilmek için ter döktü. Türkiye Karate Federasyonu Ümit, Genç ve U21 Teknik Kurulu Başkanı Ertan Tunç ev sahipliği dolayısıyla Başkan Büyükakın’a teşekkür etti. Tunç, Spor kenti Kocaeli’ye Karate organizasyonlarının çok yakıştığını vurguladı.





MÜSABAKALAR SONA ERDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen Türkiye Ümit, Genç, U21 ve Para Karate Şampiyonası ile Avrupa Şampiyonası Milli Takım Seçme müsabakaları sona erdi. 3 yaş grubunda karateciler altı tatamide 16’sı altın olmak üzere toplam 64 madalya ve Avrupa Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri için mücadele etti.





DERECEYE GİREN SPORCULARA MADALYA

Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda gerçekleştirilen organisazyonun son gününde Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Av. Dr. Aslan Abid Uğuz ile Yönetim Kurulu Üyeleri Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım, Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer, Spor Şube Müdürü Alparslan Arslan, Kocaeli Karate İl Temsilcimiz Soner Açıkyol, spor insanları, sporseverler ve sporcular takip etti. Kategorilerinde derecelere giren sporculara madalyaları protokol tarafından verildi.





YATIRIMLAR ÇOK BÜYÜK

Türkiye Karate Federasyonu Ümit, Genç ve U21 Teknik Kurulu Başkanı Ertan Tunç ve Teknik Kurul Üyeleri Kaan Yavaşoğlu, Timur Doğan, Süleyman Orhan, Yusuf Coşkun, Murat Yıldızlar Türkiye Ümit, Genç, U21 ve Para Karate Şampiyonası’nda Avrupa Şampiyonası için 35 kategoride Milli Takım Seçmelerini yaptı. Karatenin Türkiye'de sevilen bir spor branşı olduğuna dikkat çeken Tunç, “Kocaeli’nin ev sahipliğine çok teşekkür ediyoruz. Ferdi sporlara yapmış olduğu yatırımlar çok büyük” ifadelerini kullandı.





HEDEF ŞAMPİYONLUK

Avrupa Şampiyonası'na hazırlanacaklarını ifade eden Tunç, “2-5 Şubat 2023 tarihleri arasında Kıbrıs Rum kesiminde yapılacak. En son yapılan 106 ülkenin katıldığı Dünya Şampiyonasının klasmanında Japonya'nın ardından ikinci olduk. Yine 2022 Şubat ayında yapılan Avrupa şampiyonasında da ikinci olmuştuk. Hedefimiz birinci olmak. Sporcularımızda bunun bilincinde. 3-29 Ocak 2023 tarihleri arasında Edirne’de kampa gireceğiz. Kamp sonra Avrupa Şampiyonası için Kıbrıs Rum kesimine şampiyonluk hedefi ile geçeceğiz” diye konuştu.





DERECEYE GİRENLER

Türkiye Ümit, Genç, U21 ve Para Karate Şampiyonası’nda dereceye giren sporcular şöyle:





Ümit Erkek Kata

1 Mustafa Akgül Ankara

2 Tarık Koç Ankara

3 Muhammed Emir Berat Akyol İstanbul

3 Yasin Erol Ankara





Ümit Bayan Kata

1 Simay Ayın Ankara

2 Deniz Bozan İzmir

3 Tuğba Süngü Afyonkarahisar

3 Ceren Tip Ankara

Genç Erkek Kata

1 Furkan Kaynar Ankara

2 Muammet Efe Yurtseven Ankara

3 Ali Efe Akbaba Ankara

3 Efe Dağ İstanbul





Genç Bayan Kata

1 Esma Sıla Evsan İstanbul

2 Şule Zeynep Arslan İstanbul

3 Elif Karaboğa Ankara

3 Armina Erkan İstanbul

U21 Erkek Kata

1 Enes Özdemir İstanbul

2 Metehan Yavaoğlu Ankara

3 Emin Aksoy İstanbul

3 Resul Berkcan Kılıç Trabzon





U21 Bayan Kata

1 Damla Su Türemen Ankara

2 Şule Azra Akbulut İstanbul

3 Ayşe Yılmaz Afyonkarahisar

3 Hayrulnisa Çiğirdik Afyonkarahisar

Ümit Erkek 52 Kg

1 Mehmet Yürekli Ankara

2 Muammet Saa Yılmaz İstanbul

3 Boran Günel Kocaeli

3 Emirhan Güngör Van





Ümit Erkek 57 Kg

1 Savaş Öğüş Şanlıurfa

2 Batuhan Efe Beyazıt Kocaeli

3 Muhammed Ali Tomurcuk Gaziantep

3 Boran Nurçin İstanbul

Ümit Erkek 63 Kg

1 Kağan Aslan İstanbul

2 Kaan Koç İstanbul

3 Mustafa İslam Oğrağlı İstanbul

3 Çınar Karaağaç Ankara





Ümit Erkek 70 Kg

1 Ersin Berat Özcan İstanbul

2 Yaşar Emre Güngör İstanbul

3 Ahmet Güngör Bursa

3 Ali Yasin Özmen Kocaeli

Ümit Erkek +70 Kg

1 Yiğit Eren Kaba Sakarya

2 Mehmet Akif Çıtlak Giresun

3 Asım Bilal Araç Ankara

3 Caner Cesur İstanbul





Genç Erkek 55 Kg

1 İlker Eren Özel Sakarya

2 Bediran Taşpınar Ankara

3 Yahya Kubilay Yılmaz Balıkesir

3 Ömer Vehbi Yılmaz İstanbul

Genç Erkek 61 Kg

1 Yusuf Kılıç İstanbul

2 Ahmet Öztürk İstanbul

3 Arif Buğdaycı Konya

3 Nuri Kılıç İstanbul





Genç Erkek 68 Kg

1 Enes Fatih Kurt İstanbul

2 Merabi Surmanidze Antalya

3 Batıkan Gökbudak Kocaeli

3 Umut Cengizhan Kaplan Ankara

Genç Erkek 76 Kg

1 Süleyman Aydemir Uşak

2 Muhammet Halit Ulukök Gaziantep

3 Taylan Cemal Sakin Kocaeli

3 Muhammet Emin Akçay Kocaeli





Genç Erkek +76 Kg

1 Yusuf Eren Temizel Sakarya

2 Ersel Kocadoğan Kırklareli

3 Yakup Karduz Sakarya

3 Ayberk Ay İstanbul

U21 Erkek 60 Kg

1 Hasan Celal Yıldırım İstanbul

2 Mehmet Yusuf Boy İstanbul

3 Abdulsamet Köse Gaziantep

3 Mert Halıcı Kocaeli





U21 Erkek 67 Kg

1 Ekrem Ömer Gül İstanbul

2 Hakan Çelik Bursa

3 Emin Özkaya İstanbul

3 Yusuf Can Tatar Gaziantep

U21 Erkek 75 Kg

1 Ömer Faruk Yürür İstanbul

2 İsmail Karadeniz Sakarya

3 Yasin Uçar Gaziantep

3 Kadir Kaan Bekler Kocaeli





U21 Erkek 84 Kg

1 Hasan Arslan İstanbul

2 Emir Buğra Gencan Bursa

3 Mustafa Aydemir Muğla

3 Alperen Yaman İstanbul

U21 Erkek +84 Kg

1 Umut Eren Gündoğdu Bursa

2 Muhammed Ali Ay İstanbul

3 Emirhan Demirci İstanbul

3 Ümit Ercan İstanbul





Ümit Bayan 47 Kg

1 Defne Eda Yıldırım İstanbul

2 Nehir Kılıç İstanbul

3 Nisanur Çakır Bursa

3 Eylül Tekcan Çanakkale

Ümit Bayan 54 Kg

1 Sudenaz Doğan Uşak

2 Alara Akbaş İstanbul

3 İrem Naz Dikici İstanbul

3 Ayşenur Bekler Kocaeli





Ümit Bayan 61 Kg

1 Eşem Sude Tural Uşak

2 Miray Keleş Sakarya

3 Elif Şimal Ekizoğlu Kocaeli

3 Beyza Nur Kahya Bursa

Ümit Bayan +61 Kg

1 Melisa Kurdoğlu İstanbul

2 Melike Gül Sözen İstanbul

3 Naz Bakaç Antalya

3 Eminenur Dutan Antalya





Genç Bayan 48 Kg

1 Aleyna Sanal Bursa

2 Fatma Zehra Şahin İstanbul

3 Hatice Sena Kayacan Muğla

3 Elif Sena Türkmen İstanbul

Genç Bayan 53 Kg

1 Buse Kılıç İstanbul

2 Elif Şişmanoğlu İstanbul

3 Hira Nur Temizel Kocaeli

3 Demet İlayda Öztekin İstanbul





Genç Bayan 59 Kg

1 Berra Demirtürk Kocaeli

2 Hatice Sena Coşkun İstanbul

3 Betül Zehra Kara İstanbul

3 Yağmur Nazlıcan Başar İstanbul

Genç Bayan 66 Kg

1 Armina Erkan İstanbul

2 Ayşe Gül Yasatekin Ankara

3 İklim Şevval Kalpaklı Tekirdağ

3 Huri Güzel Temizel Kocaeli





Genç Bayan +66 Kg

1 Nevin Damla Uçma Ankara

2 İlayda Ayşe Kurdoğlu İstanbul

3 İlayde Çelik Konya

3 Eylül Büyükaşık Hatay

U21 Bayan 50 Kg

1 Dicle Beyazıt İstanbul

2 Kübra Yazıcı Bursa

3 Beyza Atalay Bursa

3 Rabia Çalış İstanbul





U21 Bayan 55 Kg

1 Aysima Hatice Kurt Kocaeli

2 Serra Nur Çevikdal İstanbul

3 Buse Kaya Trabzon

3 Nur Damla Atıcı İstanbul

U21 Bayan 61 Kg

1 Bilge Solak İstanbul

2 İkra Nur Çetin İstanbul

3 Nurbade Büber Manisa

3 Gizem Öztürk İstanbul





U21 Bayan 68 Kg

1 Sudenur Aksoy İstanbul

2 Damla Karaböcek Bursa

3 Sümeyye Teke Manisa

3 Sidra Buket Destegül Tekirdağ





U21 Bayan +68 Kg

1 Zeyna Gaball İstanbul

2 Fatma Uyğur İstanbul

3 Fatoş Hansu İstanbul

3 Elif Güneş Bursa

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