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- Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 1 - Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu)

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında sahasında ağırladığı Fenerbahçe’ye 2-1 mağlup oldu.

- Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 1 - Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu)

04 Mart 2023 Cumartesi 23:35

                                    
  Maçtan dakikalar (İkinci yarı) 
  48. dakikada Gökhan’ın ara pasında topla buluşan Thiam’ın vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti. 
  68. dakikada Zajc’ın pasında topu alan Ferdi’nin yaklaşık 30 metre mesafeden sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2 
  83. dakikada İrfan Can Kahveci’nin pasında ceza sahası içinde Emre Mor’un vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı. 
  90+5. dakikada Emrah Başsan'ın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Arif'in kafa vuruşu filelere gitti.1-2 
   
  Stat: RHG Enertürk 
  Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Esat Sancaktar xx 
  Kayserispor: Bilal xx, Gökhan xx, Kolovetsios xx, Arif xx, Carole x (Uzodimma dk. 42 xx) Campanharo xx (Emrah dk. 67 x), Ali Karimi xx, Kemen xx (İlhan dk. 82 ?) Cardoso xx, Mane x (Gavranovic dk. 67 x), Thiam xx (Ramazan dk. 82 ?) 
  Yedekler: Cenk, Ackah, Ahmet, Attamah 
  Teknik Direktör: Çağdaş Atan 
  Fenerbahçe: Altay xx, Samet xx, Szalai xx, Ferdi xxx, Lincoln xx, Arao xxx, Crespo xx (Zajc dk. 45 xx), Arda xx (İrfan Can Kahveci dk. 61 xx), Rossi xx (Serdar Aziz dk. 87 ?) King xx (Emre Mor dk. 78 x), Valencia xxx (Serdar Dursun dk. 87 ?)  
  Yedekler: İrfan Can, Oosterwolde, Osayi, İsmal, Pedro 
  Teknik Direktör: Jorge Jesus 
  Goller: Valencia (dk. 7), Ferdi (dk. 68) (Fenerbahçe), Arif (dk. 90+5) (Kayserispor) 
  Sarı kart: Szalai (Fenerbahçe) 










                                     


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