Sporda 2019 böyle geçti

Servet tatamiye veda etti

Olimpiyat şampiyonu tek Türk tekvandocu Servet Tazegül, aktif sporculuk kariyerini noktaladı.

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonluğu bulunan 30 yaşındaki Servet, artık yeni tekvandocular yetiştirmek için Türk sporuna hizmet edecek.

Avustralya Açık'ta şampiyonlar belli oldu

Avustralya Açık Tenis Turnuvası tek kadınlarda Japon Naomi Osaka, tek erkeklerde de Sırp Novak Djokovic şampiyon oldu.

Osaka, finalde Kvitova'yı 2-1 yenerek kariyerinin ikinci şampiyonluğunu elde etti.

Erkekler finalinde ise İspanyol Rafael Nadal'ı 3-0 yenen Sırp Novak Djokovic, 7. kez şampiyonluğa ulaştı. Avustralya Açık'ı teklerde en fazla kazanan erkek tenisçi rekorunu kıran Djokovic, kariyerinin 15. grand slam şampiyonluğunu kazandı.

Hentbolda Danimarka dünya şampiyonu

2019 Dünya Erkekler Hentbol Şampiyonası'nda Danimarka mutlu sona ulaştı.

Tarihinde 4 kez final oynayan Danimarka, finalde Norveç'i 31-22 yenerek ilk şampiyonluğunu elde etti. Gümüş madalyanın sahibi Norveç, ikinci finalinden de mağlubiyetle ayrıldı.

Demirören Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevinden istifa etti

Sporda 2019 yılı Şubat ayında en çok Yıldırım Demirören'in Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanlığı görevinden istifa etmesi ve A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine Şenol Güneş'in getirilmesi konuşuldu.

TFF Başkanı Yıldırım Demirören, görevinden istifa etti. TFF Yönetim Kurulu'nun aldığı kararla, istifa eden Demirören'in yerine, haziran ayında gerçekleştirilen genel kurula kadar Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Hüsnü Güreli getirildi.

Lucescu gitti, Güneş geldi

A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevini yürüten Rumen Mircea Lucescu'nun sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Milli takımda Lucescu'dan boşalan teknik direktörlük görevine Şenol Güneş getirildi.

Güneş ile 1 Haziran 2019'dan itibaren geçerli olmak üzere, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2022 Dünya Kupası'nı kapsayacak şekilde 4 yıllık anlaşmanın sağlandı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş A Milli Takım'da görevlendirildi

TFF 2019 yılının mart ayında Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in A Milli Takım'da görevlendirildiğini bildirdi.

TFF, A Milli Takım'ın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) elemelerinde 22 Mart'ta Arnavutluk ve 25 Mart'ta Moldova ile oynayacağı müsabakalar öncesinde Güneş'in, 18-26 Mart tarihlerinde A Milli Takım'da görevlendirildiğinin Beşiktaş Kulübüne ve kendisine bildirildiğini, daha önce açıklandığı gibi Güneş ile 4 yılı kapsayan anlaşmanın 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren geçerli olacağını belirtti.

LeBron James, tüm zamanların en skorer oyuncuları sıralamasında Michael Jordan'ı geride bıraktı. LeBron James'in önünde Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone ve Kobe Bryant bulunuyor.

Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz ve yönetiminin ikinci dönemi idari yönden ibra edilmedi.

55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu Felix Grossschar kazandı

2019 yılının Nisan ayında, 55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu Bora-Hansgrohe takımının Avusturyalı bisikletçisi Felix Grossschartner kazandı.

Bora-Hansgrohe takımının 25 yaşındaki bisikletçisi Grossschartner, altı etap sonunda elde ettiği 24 saat 53 dakika 58 saniyelik derecesiyle genel klasmanda ilk sırada yer alarak turkuaz mayonun sahibi oldu ve TUR 2019'da şampiyonluğu elde etti.

55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda Türkiye güzellikleri klasmanında ise milli sporcu Feritcan Şamlı, birinci etabın ardından giydiği ve hiç çıkarmadığı beyaz mayonun sahibi oldu.

Aytemiz Alanyaspor'un acı kaybı

Süper Lig'de İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynadıkları karşılaşmanın ardından Alanya'ya dönmek için yola çıkan Alanyasporlu bazı futbolcuları taşıyan özel minibüsün devrilmesi sonucu ağır yaralanan Çek oyuncu

yaşamını yitirdi.

Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Alanyaspor kafilesinden Caulker, Dlajma, Baiano, Cisse, Welinton, Sackey ve Sural, birlikte Alanya'ya dönmek için VIP minibüs kiraladı. Kayseri'den yola çıkan minibüs, Antalya-Alanya kara yolunda, şehir merkezine 5 kilometre kala Dinek mevkisinde yoldan çıkarak devrildi. Kazada Josef Sural vefat etti.

28 yaşında hayatını kaybeden 2 kız çocuğu babası Sural, kariyerinde Aytemiz Alanyaspor'un yanı sıra ülkesinin Zbrojovka Brno, Slovan Liberec ve Sparta Prag takımlarında forma giydi.

Minik futbolcularda Galatasaray-Fenerbahçe dostluğu

Galatasaray 10 Yaş Altı Futbol Takımı'nın, Belçika'daki turnuvada sahadan yenilgiyle ayrılan Fenerbahçe 9 Yaş Altı Futbol Takımı'nı tribüne çağırarak destek vermesi, nisan ayına damga vuran olaylar arasında yer aldı.

Başkent Brüksel'deki turnuvaya, Galatasaray 10 Yaş Altı Takımı ile Fenerbahçe 9 Yaş Altı Takımı katıldı.

Organizasyonda Fenerbahçe'nin bir maçını tribünden izleyen Galatasaraylı minik futbolcular, sarı-lacivertlilerin mağlup olduğu bir karşılaşmanın ardından arkadaşlarına tribünde yaptığı tezahüratlarla destek oldu ve moral verdi. Fenerbahçeli minikleri maçın ardından tribüne çağıran sarı-kırmızılılar, örnek bir davranış sergiledi.

Galatasaray iki kupa birden kazandı

Galatasaray, mayıs ayında iki kupa birden kazandı. Sarı-kırmızlı takım, Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun 33. haftasında sahasında Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek bitime bir hafta kala 22. şampiyonluğunu ilan etti.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nı da müzesine götürdü. Sivas'ta oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde Akhisarspor'u 3-1 yenen sarı-kırmızılı ekip, kupayı kazandı. Galatasaray, kendisine ait Türkiye Kupası'nı en fazla kazanan takım rekorunu 18'e çıkardı.

UEFA Avrupa Ligi kupası Chelsea'nin

UEFA Avrupa Ligi finalinde iki İngiliz temsilcisi karşı karşıya geldi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynanan final maçında Arsenal'ı 4-1 yenen Chelsea, şampiyon oldu.

Chelsea'ye şampiyonluğu getiren goller Giroud, Pedro ve Hazard'dan (2) geldi. Chelsea, 2013 yılının ardından kupayı 2. kez müzesine götürdü. Bakü Olimpiyat Stadı'nda Arsenal'in tek golünü Iwobi kaydetti.

Fikret Orman 5. kez başkanlığa seçildi

Beşiktaş Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda Fikret Orman, yeniden başkan seçildi.

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde gerçekleştirilen kongrede Hürser Tekinoktay ile yarışan Orman, geçerli oyların 2 bin 882'sini alarak beşinci kez kulüp başkanlığına seçildi. Tekinoktay bin 617 oyda kalırken, seçimde 400 boş ve geçersiz oy kullanıldı.

İrem Yaman tarihe geçti

İngiltere'nin Manchester kentinde düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 62 kiloda mücadele eden İrem Yaman, altın madalya kazandı.

İrem Yaman, "İki kez dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk kadın tekvandocu" unvanını elde etti.

Türkiye, 15-19 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen organizasyonu 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalyayla tamamladı.

Liverpool şampiyon oldu

Yılın altıncı ayı haziranda UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Tottenham'ı 2-0 mağlup eden Liverpool şampiyon oldu.

Madrid'deki Wanda Metropolitano Stadı'nda oynanan final maçında Liverpool'ın gollerini 2. dakikada penaltıdan Muhammed Salah ve 87. dakikada Origi kaydetti. Liverpool, 1977, 1978, 1981, 1984 ve 2005 yıllarından sonra kulüp tarihindeki 6. Şampiyonlar Ligi Kupası'nı kazandı.

Fransa Açık'ta en büyük Nadal

Fransa Açık Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde, 4 numaralı seribaşı Dominic Thiem'i 3-1 yenen 2 numaralı seribaşı Rafael Nadal şampiyonluğa ulaştı.

İspanyol tenisçi Nadal, Avusturyalı Thiem'i geçen yıl olduğu gibi yenerek Fransa Açık'ta üst üste 3. şampiyonluğunu kazandı.

Roland Garros'yu 12. kez kazanan Nadal, Avustralyalı Court ile paylaştığı "bir grand slam turnuvasını en fazla kazanan tenisçi" rekorunu kırdı.

Nadal, grand slam turnuvalarındaki 18, kariyerindeki 82. tekler şampiyonluğunu elde etti.

Anadolu Efes 9 yıl sonra şampiyon

Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 89-74 yenerek seride 4-3 öne geçti ve 2018-2019 sezonunun şampiyonu oldu.

Ligde 9 yıl sonra şampiyonluğa ulaşan lacivert-beyazlılar tarihindeki 14. şampiyonluğunu elde etti.

Gazi Koşusu'nu "The Last Romance" kazandı

At yarışlarında 93. Gazi Koşusu'nu Melis Kurtel Emin'in sahibi olduğu, Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı "The Last Romance" adlı safkan kazandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927'den bu yana düzenlenen koşuda, Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı "The Last Romance", 2.27.73'lük derecesiyle birinci oldu.

Türk at yarışçılığının derbisi niteliğindeki koşuyu ilk sırada tamamlayan "The Last Romance", sahibine 2 milyon 847 bin 585 lira kazandırdı.

Kırkpınar Güreşleri'nin başpehlivanı Ali Gürbüz oldu

Sporda 2019 yılının Temmuz ayında Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi yasalaştı.

Kırkpınar Güreşleri'nin başpehlivanı Ali Gürbüz oldu.

Wimbledon Tenis Turnuvası tek kadınlarda Simona Halep, tek erkeklerde Novak Djokovic kazandı.

CAS Trabzonspor'un başvurusunu reddetti

CAS, Trabzonspor'un, 2010-2011 sezonu şampiyonluğunun kendilerine verilmesi için yaptığı başvuruyu reddetti.

İstanbul, ağustos ayında Liverpool ile Chelsea arasında oynanan UEFA Süper Kupa maçına ev sahipliği yaptı.

44. UEFA Süper Kupa'nın sahibi Liverpool oldu. Liverpool, Vodafone Park'ta oynanan ve normal süresi 1-1, uzatma bölümü 2-2 tamamlanan maçta Chelsea'ye penaltılarda 5-4 üstünlük kurarak şampiyonluğa ulaştı.

TFF Süper Kupa Galatasaray'ın

Galatasaray, Akhisarspor'u 1-0 mağlup ederek TFF Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

Ankara'daki Eryaman Stadı'nda oynanan müsabakada Galatasaray'a galibiyeti getiren gölü 39. dakikada Younes Belhanda attı. Sarı-kırmızılı takım, TFF Süper Kupa'yı 6. kez kazandı.

Gençlerbirliği'nden Roma'ya

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma, Gençlerbirliği'nden Yıldırım Mert Çetin'i transfer etti.

Roma, 22 yaşındaki savunma oyuncusuyla 5 yıllık sözleşme imzalandı.

2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde Türkiye ikinci oldu

Yılın dokuzuncu ayı eylülde, 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde Türkiye, Sırbistan'a 3-2 yenilerek ikinci oldu.

Tarihinde ikinci kez final oynayan A Milli Takım, Ankara'daki maçta son şampiyon Sırbistan'a 21-25, 25-21, 25-21, 22-25, 15-13'lük setlerle 3-2 mağlup oldu ve gümüş madalyada kaldı.

Basketbolda dünya şampiyonu İspanya

Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası finalinde İspanya, Arjantin'i 95-75 yenerek şampiyon oldu.

Çin'deki organizasyonda İspanya, tarihinde ikinci kez dünya şampiyonluğuna ulaştı. İlk şampiyonluğunu bir başka Uzak Doğu ülkesi Japonya'da 2006'da yaşayan İspanyollar, 13 yıl sonra tekrar altın madalyaya uzandı.

Atletizmde şampiyon Fenerbahçe

Atletizmde Avrupa 20 Yaş Altı Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Fenerbahçe, hem kadınlar hem de erkeklerde şampiyonluğa ulaştı.

Portekiz'in Leiria şehrinde yapılan şampiyonada sarı-lacivertliler erkeklerde 119, kadınlarda ise 112,5 puanla Avrupa şampiyonluğu oldu. Fenerbahçe kadınlarda yedinci, erkeklerde ise üçüncü kez birinciliği elde etti.

Messi dünyanın en iyi futbolcusu

FIFA Yılın En İyi Erkek Futbolcusu Ödülü'nü, Barcelona'nın Arjantinli oyuncusu Lionel Messi kazandı.

France Football dergisinin verdiği Ballon d'Or (Altın Top) Ödülü'nü 5 kez alan Arjantinli futbolcu, Liverpool'dan Virgil van Dijk ve Juventus'tan Cristiano Ronaldo'yu geride bıraktı.

4. Etnospor Kültür Festivali İstanbul'da düzenlendi

Sporda 2019 yılının Ekim ayında Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) tarafından organize edilen 4. Etnospor Kültür Festivali İstanbul'da düzenlendi.

Milli sporcu İbrahim Çolak, Almanya'nın Stuttgart kentinde gerçekleştirilen Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya kazanarak cimnastikte büyükler kategorisinde dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu oldu.

Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda ABD'li Simone Biles, madalya sayısını 21'e çıkararak Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası tarihinde en fazla madalya kazanan kadın sporcu unvanını elde etti.

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti

Sporda 2019 yılının kasım ayında A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2020) katılmaya hak kazandı.

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 9. hafta maçında sahasında İzlanda ile 0-0 berabere kalarak, şampiyonaya katılmayı garantiledi.

Elemelerdeki son maçında deplasmanda Andorra'yı 2-0 yenen milliler, H Grubu'nu 23 puanla 2. sırada tamamladı.

EURO 2020'de rakipler belli oldu

EURO 2020 kura çekimi, Romanya'nın başkenti Bükreş'te yapıldı.

ROMEXPO Sergi Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimine 3. torbadan katılan A Milli Futbol Takımı, A Grubu'nda İtalya, İsviçre ve Galler ile eşleşti.

Türkiye, Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinde 1996, 2000, 2008 ve 2016'dan sonra 5. kez mücadele edecek.

Hamilton 6. şampiyonluğuna ulaştı

2019 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 19. yarışı ABD Grand Prix'sinde 2. olan Mercedes takımından Lewis Hamilton, şampiyonluğunu ilan etti.

Yarışı takım arkadaşı Fin Valtteri Bottas'ın 4.148 saniye gerisinde 2. sırada bitiren Mercedes'in pilotlar klasmanı lideri Hamilton, son iki ayak öncesi kariyerinin 6. şampiyonluğuna ulaştı.

WADA Rusya'yı 4 yıl boyunca olimpiyat ve dünya şampiyonalarından men etti

Yılın son ayı aralıkta Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA), doping kurallarına uymadığı gerekçesiyle Rusya'yı 4 yıl boyunca olimpiyat ve dünya şampiyonalarından men etti.

WADA'nın İsviçre'nin Lozan kentinde bulunan merkezindeki yönetim kurulu toplantısının ardından WADA Sözcüsü James Fitzgerald, Rusya'nın global çaptaki büyük spor organizasyonlarından men edilmesine yönelik tavsiyelerin oy birliğiyle kabul edildiğini aktardı.

Karara göre Rusya Milli Marşı ve bayrağı, 2020 Tokyo Olimpiyatları ile 2022 FIFA Dünya Kupası'nda yer alamayacak. Rus sporcular, doping testinden geçmeleri halinde olimpiyat bayrağıyla Tokyo 2020'ye katılabilecek. Rusya, WADA'nın kararını 21 gün içinde kabul edecek ya da Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) götürülebilecek.

Altın Top ödülü Messi'ye

France Football dergisi tarafından yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü, Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi kazandı.

Kariyerinde 2009, 2010, 2011, 2012 ve 2015 yıllarının ardından bu ödüle layık görülen 32 yaşındaki Messi, altı kezle Altın Top'u en fazla kazanan futbolcu olmayı başardı.