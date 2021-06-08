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Süper Enduro GP, Kocaeli’de tamamlandı yarışlar nefes kesti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleşen Türkiye Süper Enduro Şampiyonası Süper Enduro GP final yarışları nefesleri kesti.

Süper Enduro GP, Kocaeli'de tamamlandı yarışlar nefes kesti

08 Haziran 2021 Salı 19:57

  

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Türkiye Süper Enduro Şampiyonası sezonunun ilk ayak yarışı, Kocaeli’nin Kartepe İlçesinde gerçekleştirildi. Nefes kesen yarışlarda birbirinden güzel görüntüler ortaya çıktı.

 

PROTOKOL YALNIZ BIRAKMADI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Kartepe Belediyesi ev sahipliğinde 5-6 Haziran tarihlerinde iki gün boyunca devam eden yarışlarda protokol, katılımcıları yalnız bırakmadı. Yarışlara Başta Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bürokratları olmak üzere TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ve çok sayıda izleyici katıldı.

 

KARTEPE PİSTİ TAM NOT ALDI

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası Süper Enduro GP final yarışlarının ilk gününde sıralama turları ve 1. etap yarışları gerçekleştirildi. Pazar günü ise 2. etap yarışları büyük bir mücadeleye sahne oldu. Pandemi kurallarının göz önünde bulundurularak gerçekleştirilen etkinliğe TMF’ye bağlı lisanslı profesyonel sporcular ve takımlar katılım sağlarken Büyükşehir Belediyesince yenilenip hizmete giren Kartepe pisti ise yarışlar sonrasında katılımcılar tarafından tam not aldı.

 

 

6 SINIFTA YARIŞLAR YAPILDI

Motosiklet tutkunlarının merakla takip ettiği yarışlarda Avrupa standartlarına uygun oluşan parkur enduro severlerin ilgi odağı oldu. Türkiye’nin dört bir yanından katılan endurocuların ekstrem parkurunda hem engel hem de rakipleriyle mücadelesi göz doldurdu. Türkiye Süper Enduro Şampiyonası Süper Enduro GP Final Yarışları; Super EnduroGP, Enduro Prestij (EP), Enduro Usta (EU), Enduro Hobi (EH), Enduro Genç (EG), Enduro Veteran (EV) ve Enduro Kadın (EV) sınıflarında yapıldı.

 

İŞTE KAZANANLAR

Cumartesi ve pazar günleri yapılan yarışlarda ipi göğüsleyen yarışmacılar podyuma çıktı. Buna göre GP Yarışlarında Deniz Memnu birinci olurken Anıl Özşeker ikinci, Rafet Karakuş ise üçüncü oldu. Prestij kategorisinde Rafet Karakuş birinc,i Deniz Memnu ikinci, Murat Yazıcı ise üçüncü oldu. Büyük çekişmeye sahne olan Gençler kategorisinde Anıl Özşeker birinci olurken Tolga Demir ikinci, Özgür Bar ise üçüncü oldu. Usta kategorisinde Sinan Ordu birinci olmayı başardı. Soner Metin ise ikinci, Serkan Karandı üçüncü oldu. Veteran kategorisinde ise Savaş Serim birinci olurken Hüseyin Neziroğlu ikinci, Erdem Gülüş ise üçüncü oldu. Bir diğer kategori olan Hobi kategorisinde ise Aykut Kızıltan birincilik ipini göğüslerken Ömer Bulduk ise ikinci, Salih Çarpışantoprak ise üçüncü oldu. Yarışlarda derece yapan tüm yarışmacılar anı madalyası ve kupa ile ödüllendirildi.

 

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