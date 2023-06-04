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Tarihi Akyazı Akbalık Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Serdar Yıldırım oldu

- Pehlivanlara yağmur, çamur bile engel olmadı - 509 pehlivan Tarihi Akyazı Akbalık Yağlı Güreşleri'nde mücadele etti

Tarihi Akyazı Akbalık Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Serdar Yıldırım oldu

04 Haziran 2023 Pazar 20:58

 Sakarya'da 37 başpehlivanın katılımıyla toplam 509 sporcunun boy gösterdiği Tarihi Akyazı Akbalık Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Serdar Yıldırım kazandı.   
  Akyazı Belediyesi tarafından düzenlenen 37'si başpehlivan olmak üzere toplam 509 güreşçinin katıldığı 14 farklı kategoride yapılan mücadele tamamlandı. Yağış muhalefeti sebebiyle çamurlu zeminde yapılan karşılaşmada sporcular zor anlar yaşadı. Akbalık Er Meydanı'ndaki final maçında ise Serdar Yıldırım ve Mustafa Arslan, karşı karşıya geldi. Yaklaşık yarım saat süren müsabakada Yıldırım, rakibine üstünlük kurarak başpehlivanlığı elde etti. Güreşlerin 1956 yılında başlatıldığını çeşitli sebeplerle güreşlerin 10 kez yapılamadığını belirten Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Tarihi federasyon belirliyor havanın yağışlı olacağı belliydi aslında ama ilgili arkadaşlarımızla, hakem heyetiyle, güreşçilerle görüştük. Alanın müsait olduğunu ve yapılabileceğini söylediler, biz de yapmaya karar verdik. Seyircimiz de yağmura rağmen ilgi gösteriyor, kıyasıya güreşler yapılıyor, biz de keyifle izliyoruz. Geçen sene de yapmıştık. İnşallah bundan sonra da her sene geliştirerek Akyazı Akbalık Yağlı Güreşleri'ni Türkiye'de Kırkpınar'ın bir provası şeklinde yapmaya devam edeceğiz. Yağmur, çamur içinde güreştiler. Sporcularımız herhalde bu tarihe geçecek bir güreş olacak. Bu sene değişik, yağışlı ve güzel oldu” dedi. 
  Tarihi Akyazı Akbalık Yağlı Güreşleri'ne ise Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Akbalık Güreş Ağası İbrahim Şahin, protokol üyeleri ve seyirciler katıldı. Dereceye giren sporculara ise madalyalarını Belediye Başkanı Bilal Soykan ve Akbalık Güreş Ağası İbrahim Şahin takdim etti. 
                                       


İHA
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