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Tarihi Hünkar Çayırı Güreşlerine Davet

Gebze Belediyesi’ nin geleneksel Hünkar Çayırı Yağlı Güreşleri bu sene 27. kez 19 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek.

Tarihi Hünkar Çayırı Güreşlerine Davet

17 Haziran 2022 Cuma 20:46

Fatih Sultan Mehmet Han’ın da vefat ettiği yer olan Tarihi Hünkar Çayırı’nda gerçekleştirilecek Gebze Belediyesi yağlı güreşleri başpehlivanlar geçidine sahne olacak. 44’ü baş pehlivan olmak üzere çeşitli boylarda 850 güreşçinin dereceye girebilmek için kıran kırana mücadele edeceği Gebze Belediyesi Hünkar Çayırı Yağlı Güreşlerine Gebzeli güreş severleri davet eden Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz,  “Gebze’de yağlı güreş bir kimlik haline geldi ve bu etkinlik Gebze’ye de bir kimlik de kazandırdı. Ata sporu olarak okçululuğu da yaygınlaştıracak bir hazırlık yapmaya çalışıyoruz. Bugün 50 bin gencin spor yapabileceği bir altyapımız var. Kıymetli Gebzeli hemşerilerimizi, Geleneksel Yağlı Güreşlerimizi izlemek ve heyecanı birlikte paylaşmak üzere Hünkar Çayırına davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

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Tahir BüyükakınZinnur BüyükgözGebzeKocaeli
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