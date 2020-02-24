TEK GOLLE GALİBİYET

24 Şubat 2020 Pazartesi 10:09
Bu sezon bölgesel Amatör Lig’de kümde kalma mücadelesi veren mor beyazlı ekibimiz Gebzespor, Torbalıspor’un konuğu oldu. Çayırovaspor yenilgisi sonrası Orhan Ken ile yollarını ayırarak Eyüp Tutçuoğlu ile anlaşan ekibimiz, Tutçuoğlu yönetimindeki ilk maçından 3 puanla ayrılmayı başardı. İçinde bulunduğu sıkıntılara rağmen konuk olduğu rakibi karşısında dirençli bir futbol ortaya koyan mor beyazlı ekibimiz, Berkay Ekici ile bulduğu golle 1-0 öne geçti. Bu golden sonra kontrolü ele alan ekibimiz, ev sahibi ekibe gol fırsatı vermezken, girdiği bir çok pozisyonu ise cömertçe harcadı.Son düdükle birlikte sahadan 1-0 galip ayrılmayı başaran ekibimiz, bu galibiyetle puanını 29’a çıkarmayı başardı. Temsilcimiz Gebzespor ile kümede kalma mücadelesi veren bir diğer Kocaeli temsilcisi İlimtepe Kullarspor ise İzmirspor deplasmanından 3 puanla dönerek puanını 27’ye çıkardı ve ekibimizi takibini sürdürdü.
Mor beyazlı ekibimiz Gebzespor, önümüzdeki hafta ise sahasında gurubun güçsüz ekiplerinden Sultangazispor’u konuk edecek.
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