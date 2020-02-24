TEK GOLLE GALİBİYET

Bu sezon bölgesel Amatör Lig’de kümde kalma mücadelesi veren mor beyazlı ekibimiz

Gebzespor

,

Torba

lıspor’un konuğu oldu. Çayırovaspor yenilgisi sonrası Orhan Ken ile yollarını ayırarak Eyüp Tutçuoğlu ile anlaşan ekibimiz, Tutçuoğlu yönetimindeki ilk maçından 3 puanla ayrılmayı başardı. İçinde bulunduğu sıkıntılara rağmen konuk olduğu rakibi karşısında dirençli bir futbol ortaya koyan mor beyazlı ekibimiz, Berkay Ekici ile bulduğu golle 1-0 öne geçti. Bu golden sonra kontrolü ele alan ekibimiz, ev sahibi ekibe gol fırsatı vermezken, girdiği bir çok pozisyonu ise cömertçe harcadı.Son düdükle birlikte sahadan 1-0 galip ayrılmayı başaran ekibimiz, bu galibiyetle puanını 29’a çıkarmayı başardı. Temsilcimiz Gebzespor ile kümede kalma mücadelesi veren bir diğer Kocaeli temsilcisi İlimtepe Kullarspor ise İzmirspor deplasmanından 3 puanla dönerek puanını 27’ye çıkardı ve ekibimizi takibini sürdürdü.