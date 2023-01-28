SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

TEM’de işçi servisi önce tıra sonra bariyerlere çarptı: 4 yaralı

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde yoğunlaşan trafikte yavaşlayamayan işçi servisi önce tıra çarpıp ardından bariyerlere saplanarak durabildi. İşçi servisindeki 4 yaralıyı itfaiye ekipleri kırılan ön camdan çıkardı. Servisin çarptığı tır ise önündeki araçlara çarpınca aynı bölgede zincirleme kaza meydana geldi.

TEM'de işçi servisi önce tıra sonra bariyerlere çarptı: 4 yaralı

28 Ocak 2023 Cumartesi 20:28
  Kaza, TEM Otoyolu İzmit geçişi Kapantepe Viyadüğü’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoğunlaşan trafikten dolayı yolda araçlar yavaşlamak zorunda kaldı. O.Y. idaresindeki 41 P 3796 plakalı Temsa marka işçi servisi yağmurun da etkisiyle yavaşlayamayarak 34 CER 763 plakalı Mercedes marka tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle işçi servisi savrulup yolun sağındaki bariyerlere çarparak durabildi. İşçi servisinin çarptığı tır ise önündeki 41 GCT 299 plakalı Kia marka kamyonete, kamyonet ise bir önündeki 41 AHC 496 plakalı Mercedes marka tıra çarpınca bölgede zincirleme kaza meydana geldi. 
 
  İşçi servisindeki 4 kişi yaralandı, yaralılar kırılan ön camdan çıkarıldı 
  Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesiyle bölgeye itfaiye, UMKE, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İşçi servisindeki yaralılar tamamen kırılan ön camdan ekiplerin çalışmasıyla çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sürücü O.Y.’nin yanı sıra yolcu olarak serviste bulunan K.O., T.K. ve O.S. ile birlikte toplam 4 kişi yaralandı. Ambulansa alınan yaralılar çeşitli hastanelere sevk edildi. Kazaya karışan 2 tır ve 1 kamyonette ise maddi hasar meydana geldi. Kazadan dolayı TEM Otoyolu İstanbul istikametinde trafik tek şeritten verildi. 
  Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. (IHA)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Spor
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Karate takımı kupa ve madalyaları sildi süpürdü Karate takımı kupa ve madalyaları sildi süpürdü
Kocaelispor - Kırşehir maçının ardından Kocaelispor - Kırşehir maçının ardından
TFF 2. Lig: Kocaelispor: 3 - Kırşehir: 0 TFF 2. Lig: Kocaelispor: 3 - Kırşehir: 0
Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile gazeteciler kozlarını paylaştı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile gazeteciler...
2022 yılında Kocaeli'ye 37 bin 416 sporcu ve 559 bin 429 katılımcı misafir oldu 2022 yılında Kocaeli'ye 37 bin 416 sporcu ve 559...
Karate Seri A’da Kağıtspor rüzgarı Karate Seri A’da Kağıtspor rüzgarı
Yukarı Çık

banner375

banner376

banner377

Karate takımı kupa ve madalyaları sildi süpürdü
Çayırova Belediyesi karate takımı, iller arası karate ligi finallerinde 24 kupa ve 25 madalya kazandı.

Haberi Oku