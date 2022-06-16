SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

TFF Futsal Ligi'nde Şampiyon Şişli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futsal Ligi'nde 2021-2022 sezonunun şampiyonu Şişli Spor Kulübü oldu.

TFF Futsal Ligi'nde Şampiyon Şişli oldu

16 Haziran 2022 Perşembe 19:50


İstanbul ekibi, sezonun son maçında Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda Bingöl Gençlik Spor Kulübü'yle karşılaştı.
Kırmızı-siyahlılar, Saro Saraf, Eray Can Akkaya, Sadettin Çamcı, Talha Can Vardar, Hakan Bezirgan, Muhammet Altunay (4) ve Ramazan Bildirici'nin (2) golleriyle maçı 11-8 kazandı.
Bingöl ekibinin golleri ise Murat Aris, Ümit Kesmez, Kadir Bahadır, Yunus Kaya (2) ve Ömer Tezel'den (3) geldi.
Maçın ardından düzenlenen törenle şampiyonluk kupasını teslim alan Şişli Spor Kulübü, Türkiye'yi 2022-2023 sezonunda UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek.

- Kulüp Başkanı Tekbıçak: "Ülkemizi Avrupa'da en iyi şekilde temsil edeceğiz"

Kupayı kulübü 1946 yılında zor şartlarda kuran üyelere ve eski başkanlara ithaf eden Şişli Spor Kulübü Başkanı Alen Tekbıçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oldukça zor şartlarda görevi devraldıklarını ancak hedefe kitlendiklerini söyledi.
Güzel idealler peşinde olduklarını aktaran Tekbıçak, "Umarım Türkiye şampiyonluğu kulübümüze, camiamıza, İstanbul'a ve ülkemize hayırlı olur. Ülkemizi Avrupa'da en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyoruz. Elimizden gelen gayreti göstereceğiz." dedi.
Kulübün futsal şube kaptanı Arek Dolar da bu yola 5 sene önce girdiklerini, her sezon üstüne koyarak ilerlediklerini anlattı.
Bu sene güzel bir ekiple iyi sinerji yakaladıklarını belirten Dolar, "Çok güzel bir lig oldu. Doğru işleri yaptık ve bugün şampiyonluğu aldık. O yüzden çok mutluyuz. Avrupa'ya başarılı olmak için gideceğiz. Bugüne kadar maalesef gruplardan çıkılamamış. Bunu ilk defa başaran takım olarak ülkemize bu başarıyı getirmek istiyoruz." diye konuştu.





AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KocaeliGebzeZinnur BüyükgözTahir BüyükakınSeddar Yavuz
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Tarihi Hünkar Çayırı Güreşlerine Davet Tarihi Hünkar Çayırı Güreşlerine Davet
Gebzeli Emirhan BULUT Milli Takıma Seçildi Gebzeli Emirhan BULUT Milli Takıma Seçildi
3. Su Sporları Festivaline Davetlisiniz 3. Su Sporları Festivaline Davetlisiniz
Kocaeli'de doğal gaz tesisatçısını öldürmekten yargılanan sanığa 15 yıl hapis Kocaeli'de doğal gaz tesisatçısını öldürmekten...
Darıcalı Taylan Avrupa Şampiyonası’nda Darıcalı Taylan Avrupa Şampiyonası’nda
HATİCE KURT TÜRKİYE ŞAMPİYONU HATİCE KURT TÜRKİYE ŞAMPİYONU
Yukarı Çık

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner378

Tarihi Hünkar Çayırı Güreşlerine Davet
Gebze Belediyesi’ nin geleneksel Hünkar Çayırı Yağlı Güreşleri bu sene 27. kez 19 Haziran Pazar günü...

Haberi Oku