Proje kapsamında başvuruları sonucunda katılımaya hak kazanan 28 yaş altı, ehliyeti olan ve kendine güvenen genç sürücüler Körfez Yarış Pisti'nde yeteneklerini sergiliyor.

Sürücüler, özel olarak hazırlanan Fiat Egea yarış otomobilleri ve Petlas desteğiyle hiçbir bedel ödemeden yarışma imkanı buluyor.

TOSFED Sportif Direktörü Murat Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiklerini belirterek, 2017 yılında 320, 2018'de 263, bu yıl ise 604 kişiyle bu organizasyonu yaptıklarını söyledi.

Buradaki 18-28 yaş aralığındaki gençlerin kurulan parkurda hünerlerini sergilediğini aktaran Kaya, sürücülerin performans zamanlarını alıp ilk olarak finale 60 kişiyi çıkaracaklarını kaydetti.

Kaya, daha sonra yapacakları yarışla birinciyi belirleyeceklerini dile getirerek, "2017'deki ilk üçümüz, geçen yıl Türkiye Ralli Şampiyonası'nda yarıştı. Bu yarışmacılardan birini, Türkiye Pist Şampiyonası'nda yarıştırdık ve ilk kez bu piste çıkmasına rağmen birinci oldu. Geçen senenin birincileri bu yıl Fiat'la sürdürdüğümüz Türkiye Ralli Şampiyonası'nda yarışmaya devam ediyor. Bu sene çıkacak olanların da ileride nerede yarışacaklarına karar verip, 2020 sezonunda yarışmalarını sağlayacağız. Burada yarış otomobiline hiç binmemiş arkadaşlar geliyor, bunların içlerinden çok iyiler çıkıyor. Bu spora devam etmeleri halinde iyi pilotlar çıkacak." ifadesini kullandı.

Kaya, otomobil sporlarını halka indirdiklerini belirterek, projeye katılan genç sürücülerin para harcamadan kendilerine imkan vererek yukarıya çıkmalarını sağladıklarını söyledi.



- "Anadolu'dan gelen gençlere yol açılması bize büyük gurur veriyor"



Petlas Motorspor Yetkilisi Alper Şahin de otomobil sporlarının lastik firmaları için öneminden bahsederek, kendilerinin de TOSFED'in bu etkinliğine destek verdiklerini kaydetti.

TOSFED'in motor sporlarına yerli lastik kazandırma çabasını da yürüttüğünü dile getiren Şahin, "Yüzde 100 yerli bir marka olduğumuz için Anadolu'dan gelen gençlere yol açılması bize büyük gurur ve heyecan veriyor. İleri ki yıllardaki hedefimiz, marka olarak, dünyada Türkiye'nin bir lastik markası olarak temsil edilmesi olacak. Bu konuda da çalışmalarımız sürüyor. Ar-Ge çalışmalarımızın da bu etkinliklerde büyük katkısı olacaktır." diye konuştu.

Projeye Batman'dan katılan sürücülerden Ömer Tekin ise sosyal medyada görerek ilk 2017'de projeye katıldığını söyledi.

Yarıştan 4 saat önce ailesinden bir büyüğünün vefat haberini aldığını anlatan Tekin, 2017 yılında dereceye giremediğini anlattı.

Tekin, bu yıl kendisi için ikinci bir fırsat doğduğunu aktararak, "Şu anda her şey iyi gidiyor. Bu alanda ciddi bir kariyer düşünüyorum. İnşallah birinci olurum. Çok güzel bir organizasyon. Burada lastik seslerini duyunca bende büyük bir sinerji oluşuyor. Arabaya dokunmak, hissetmek hepsi bambaşka duygular. Bedenimden bir parça oluyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Hedefim, en ileriye hiç pes etmeden gitmek. Bu imkanları sağlayan TOSFED, Fiat ve Petlas'a teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Projenin ikinci dönemi yarın sona erecek.