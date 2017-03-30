Ücretsiz Özel Yetenek Spor Kursları devam ediyor

KURS MERKEZİ 50. YIL SPOR SALONU
Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı olan Ücretsiz Özel Yetenek Spor Kursları, Spor, Polis Meslek Yüksel Okulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Polis Okulu ve Spor Liselerine ücretsiz hazırlık kursunu sürdürecek. Öğrenciler daha önce olduğu gibi Büyükşehir Belediyesi’nin Seka 50. Yıl Spor Salonu’nda sınava hazırlanacak. Öğrenciler, alanında uzman antrenörler tarafından eğitim alacak.
EN İYİ DERECELERLE KAZANIYORLAR
Kurslardan 2015 yılından bu yana çok sayıda genç yararlandı. Bu gençler arasında Spor Lisesi sınavlarında Hayrettin Gürsoy Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi’ni kazananlar oldu. Geçen yılki sınavlarda ise yine birçok genç üniversitelerin spor yetenek sınavıyla öğrenci kabul ettiği bölümlerine girdi.
BAŞARININ SIRRI
Büyükşehir Belediyesi, sınavların gerçekleştirildiği parkurların birebir özelliklerini kurs merkezi olan 50. Yıl Spor Salonu’nda oluşturdu. Söz konusu parkurların birebir orandaki ölçüleri fotosel eşliğinde derecelendirildi. Öğrencilere kurslarda, sınavlarda karşılaşacakları etaplar çalıştırılıyor. Bunlar arasında diril ve koordinasyon çalışmaları ile kuvvet ve dayanıklılık antrenmanları yer alıyor. Gençler sınavlara girdikleri parkuru tanıdıkları için zorlanmadan başarıya ulaşıyor.
ÜCRETSİZ KURSLARIN BAŞVURULAR SÜRÜYOR
Öte yandan ücretsiz özel yetenek spor kurslarının başvuruları devam ediyor. Kurslardan yararlanmak isteyen öğrenciler, www.sporkentikocaeli.com adresine girerek buradaki başvuru formunu dolduracak. Formu dolduran öğrenciler bu belgeyi daha sonra Büyükşehir Belediyesi’nin Vinsan Tesisleri’ndeki Spor Şube Müdürlüğü’ne elden teslim etmeleri gerekiyor. İlk başvurular ise BESYO ve Spor Lisesi sınavları için değerlendirilecek.