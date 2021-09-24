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Yağlı güreşte Kocaeli fırtınası

Kocaeli’nin sporcu fabrikası Kağıtspor’da genç yetenekler kürsüde boy göstermeye devam ediyor

Yağlı güreşte Kocaeli fırtınası

24 Eylül 2021 Cuma 11:55

  

Pandemi sonrası düzenlen yağlı güreşlerde elde ettikleri başarılar ile er meydanlarında fırtına gibi esen Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un başarılı pehlivanları Hünkâr Çayırında da kürsüde yer aldı.

 

KÜRSÜNÜN ADI KAĞITSPOR

Gebze Belediyesi tarafından 26.’sı organize edilen ve Hünkar Çayırı'nda geleneksel olarak düzenlenen güreşlerde 46 başpehlivan, 45 başaltı olmak üzere 14 ayrı boydan toplam 704 güreşçi er meydanında ter döktü. 46 başpehlivanın mücadele ettiği yağlı güreşlerde başpehlivanlık boyunda Faruk Akkoyun 3., başaltı boyunda Emre Gürbüz 3., büyük orta boyunda Muhammet Emin 1., minik 2 boyunda Ömer Gül 1. ve Tuğrul Demirci 3. olarak kürsüde yer aldı.

 
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