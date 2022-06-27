Yelken Yarışlarında Ödül Heyecanı





Sporun başkenti olma hedefiyle spor etkinliklerine destek veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Başiskele sahilinde düzenlenen Yelken Trofesinde denize meydan okuyarak dereceye giren 32 yelkenciye ödülleri verildi.





FİNAL HEYECANI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yelken Trofesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Yelken Federasyonu işbirliğiyle Başiskele sahilinde gerçekleştirildi. Perşembe günü başlayan Yelken Trofesi hafta sonu yarışlarla devam etti. Pazar günü ise yelkende final heyecanı yaşandı.





32 SPORCUYA ÖDÜL

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Optimist Trofesinin son gününde yarışlar hava şartları nedeniyle yapılamadı. Cumartesi günü gerçekleştirilen yarışların sonuçlarına göre 8 kategoride dereceye giren 32 sporcuya ödülleri verildi. Ödül törenine Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, İl Gençlik ve Spor Müdür Yardımcısı Ziyaülhak Sarıgül, Kocaeli Yelken İl Temsilcisi Tahir Tarım, KOÜ Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Levent Atalı, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım, sporcular ve aileler katıldı.





OPTİMİST GENEL

Optimist Genel Kategorisinde İzmit Yelken Kulübü sporcusu Demir Özbal birinci, İzmit Yelken Kulübü sporcusu Duru Demirdalmış ikinci, İzmit Yelken Kulübü sporcusu Iraz Zehra Tom üçüncü, İzmit Yelken Kulübü sporcusu Can Er dördüncü, Derince Yelken Kulübü sporcusu Defne Tan beşinci oldu.





OPTİMİST KIZLAR

Optimist Kızlar Kategorisinde İzmit Yelken Kulübü sporcusu Duru Demirdalmış birinci, İzmit Yelken Kulübü sporcusu Iraz Zehra Tom ikinci, Derince Yelken Kulübü sporcusu Defne Tan üçüncü oldu.





OPTİMİST JUNİOR GENEL

Optimist Junior Genel Kategorisinde İzmit Yelken ve Su Sporları Kulübü sporcusu Ege Küpçü birinci, Körfez Yarımca Yelken ve Su Sporları Kulübü sporcusu Selen Akça ikinci, İzmit Yelken Kulübü sporcusu Ediz Tayyar üçüncü, İzmit Yelken Kulübü sporcusu Kerem Bayhan dördüncü, Derince Yelken Kulübü sporcusu Beril Kaya beşinci oldu.





OPTİMİST JUNİOR KIZLAR

Optimist Junior Kızlar Kategorisinde Körfez Yarımca Yelken ve Su Sporları Kulübü sporcusu Selen Akça birinci, Derince Yelken Kulübü sporcusu Beril Kaya ikinci, İzmit Yelken Kulübü sporcusu Defne Özkan üçüncü oldu.





ILCA 4 GENEL

ILCA 4 Genel Kategorisinde Derince Yelken Kulübü sporcusu Daphne İakovidis birinci, İzmit Yelken Kulübü sporcusu Berşe Bayrak ikinci, Körfez Yarımca Yelken ve Su Sporları Kulübü sporcusu Levent Kaldırım üçüncü, İzmit Yelken Kulübü sporcusu Ela Tırpancı dördüncü, İzmit Yelken Kulübü sporcusu Özge Kodal beşinci oldu.





ILCA 4 KIZLAR

ILCA 4 kızlar Kategorisinde Derince Yelken Kulübü sporcusu Daphne İakovidis birinci, İzmit Yelken Kulübü sporcusu Berşe Bayrak ikinci, İzmit Yelken Kulübü sporcusu Ela Tırpancı üçüncü oldu.





ILCA 4 JUNİOR

ILCA 4 Junior Kategorisinde İzmit Yelken Kulübü sporcusu Ela Tırpancı birinci, Körfez Yarımca Yelken ve Su Sporları Kulübü sporcusu Sertaç Akça ikinci, Darıca Yelken Kulübü sporcusu Katre Bennu Köşker üçüncü oldu.





ILCA 6 GENEL

ILCA 6 Genel Kategorisinde Derince Yelken Kulübü sporcusu Adnan Zahid Vural birinci, Gölcük Yelken Spor Kulübü sporcusu Arda Aksoy ikinci, Gölcük Yelken Spor Kulübü sporcusu Uğur Erkan üçüncü oldu. Ayrıca optimist en küçük kız sporcusu olan Pırıl Beril Köşker ve optimist en küçük erkek sporcusu olan Ediz Tayyar’a da ödülleri verildi.