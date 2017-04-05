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2 ÇOCUK ANNESİ KENDİNİ ASTI !

Başiskele Kullar Yakacık mahallesi Yakacık Caddesi No.28/1’de ikamet eden 2 çocuk annesi Sevim Cak(33) evinde kendini doğalgaz borusuna asarak yaşamına son verdi

2 ÇOCUK ANNESİ KENDİNİ ASTI !

05 Nisan 2017 Çarşamba 16:35

2 ÇOCUK ANNESİ

Olay dün saat 15.00 sıralarında Başiskele Yakacık Mahallesi Yakacık Caddesi No.28/1'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 2 çocuk annesi Sevim Cak (33) kendini doğalgaz borusuna asarak yaşamına son verdi. Kendisinden haber alamayan yakınları  dün saat 15.00 sıralarında eve gelerek durumu farketmelerinin ardından sağlık ekiplerine haber verdiler. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kadın Sevim Cak’ın öldüğünü belirledi.

 

TORPAĞA VERİLDİ

Cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmit Asri mezarlık morguna kaldırıldı. Burada yapılan işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. İnşaat Ustası Osman Cak ile Hediye Cak'ın kızı Sevim Cak’ın cenazesi öğle namazında Kullar Merkez Camiinden alınarak Arslanbey mezarlığında toprağa verildi.


Kaynak Kocaeligazetesi

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