79 Yaşındaki Avukat

- Kocaeli'de yaşayan 79 yaşındaki emekli öğretmen Muharrem Açıl, 53 yıl önce bırakmak zorunda kaldığı ve geçen sene üniversite sınavını kazanarak yeniden başladığı hukuk eğitiminde gösterdiği azimle, genç sınıf arkadaşlarından takdir topluyor



- Emekli öğretmen ve hukuk öğrencisi Açıl:

- "İki kız öğrenci bana, 'Muharrem amca çalıştın mı?' diye sordu. 'Çalıştım, belki sizden de fazla ama unutuyorum.' dedim. Onlar da bana 'Sen hiçbir şey yapma, senin azmin bizlere yetiyor.' dedi. Bunu duyunca dedim ki, 'İşte ben büyük bir dava kazandım, avukat olmama gerek yok.'"



Kocaeli'nin Derince ilçesinde yaşayan 79 yaşındaki emekli öğretmen Muharrem Açıl, avukat olma hayalini gerçekleştirebilmek amacıyla 53 yıl aradan sonra başladığı hukuk eğitiminde ortaya koyduğu azimle genç öğrencilere örnek oluyor.

Devam zorunluluğu olduğu için 1964'te kazandığı hukuk fakültesini bırakmak zorunda kalan ancak geçen zaman içerisinde avukatlık hayalini yaşatan Açıl, geçen sene kazandığı Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi ikinci sınıfta ilerlemiş yaşına rağmen eğitimini sürdürüyor.

Açıl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köy enstitüsü sınavlarına ilkokul öğretmeninin isteği üzerine girdiğini belirterek, okumasını istemediği babasını öğretmenin ikna ettiğini söyledi.

Adapazarı'nda öğretmenlik yaparken Adapazarı Lisesi'ni dışarıdan bitirdiğini aktaran Açıl, "Öğretmen okulu mezunları meslek okulu olduğu için üniversiteye gidemiyorlardı. Onun için açıktan liseyi bitirdikten sonra bilgim tazeyken üniversite sınavlarına girdim. Oradan İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandım. İstanbul'a gidip gelmek zor olduğu için kaydımı Kocaeli Üniversitesi'ne aldırdım." diye konuştu.





Muharrem Açıl, hukuk okumaya nasıl karar verdiğini şu sözlerle anlattı:

"Öğretmen okullarında 'Bunlar yarın öğretmen olacak ülkeyi tanısınlar.' diye yurt gezileri yapılırdı. Ben bu geziye katılmıştım. Öğretmenimiz bize İstanbul'un tarihi yerlerini gösterirken İstanbul Üniversitesi'ni de gezdirdi. Hukuk Fakültesi'nin o haşmetini gördüm. O zamana kadar görmediğim büyük amfiler, büyük okul beni çok etkilemişti. Ben o zaman dedim 'Burada öğrenci olmazsam gözlerim açık gider.' Böyle bir uhde kalmıştı içimde. O zaman hukuk fakültelerinde devam zorunluluğu vardı. 1964'te kazandığım hukuk fakültesini devam edemediğim için bırakmak zorunda kalmıştım. Aradan seneler geçti emekli olduktan sonra kızım 'Baba hukuku okusaydın hayatımız farklı olacaktı deyip durursun iki lafın arasında. Serbest hukuk fakülteleri açılmış.' dediğinde sınava tekrar girdim. Biraz yaşımız geçti ama hiç olmazsa o sözüm yerine geldi."

- "İşte ben büyük bir dava kazandım"

Yıllar sonra hukuk fakültesine öğrenci olarak tekrar geldiğini ifade eden Açıl, iki senedir hukuk fakültesinde eğitimine devam ettiğini belirtti.

Açıl, gençlerle beraber okurken kendisini yeni bir hayata başlamış gibi hissettiğini dile getirerek, şunları söyledi:

"Belki onlara bilgi olarak yararlı olmuyorum. Geçenlerde sınava geldiğimde iki kız öğrenci bana, 'Muharrem amca çalıştın mı?' diye sordu. 'Çalıştım, belki sizden de fazla ama unutuyorum.' dedim. Onlar da bana 'Sen hiçbir şey yapma, senin azmin bizlere yetiyor.' dedi. Bunu duyunca dedim ki, 'İşte ben büyük bir dava kazandım, avukat olmama gerek yok.' Öğrencilerin bu tutumları beni buraya devam etmeye zorluyor."

Öğretmenlerin verdiği emeğe saygı olarak elinden geldiği kadar çalıştığını söyleyen Açıl, "Bilgilerime yeni bilgiler kattığıma seviniyorum. Güzel geçiyor günler, öğrencilerin bana sevgi saygı ile bakması beni çok mutlu ediyor. Ben gençlere iyi bir model olmak için buradayım. Bize öğretmen okullarında öğretmenin öğrencilere model olması gerektiğini vurgulanırdı." diye konuştu.

Muharrem Açıl, büyüklerinin "Bari aileden bir kişi hayatını kurtarsın." sözleri doğrultusunda öğretmen okuluna başladığını anlatarak, "Bu söz 'Bizi kurtar.' anlamı içerirdi. Ben artık kendime biz içerisinde ben olmayı seçtim. Sağlığım elverdikçe devam edeceğim." dedi.





KOCAELİ (AA)

