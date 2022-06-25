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Adnan Kahveci Parkı ışıl ışıl oldu

Büyükşehir, Dilovası’nın yeni yaşam alanı Adnan Kahveci Parkı’nı ışıl ışıl bir görünüme kavuşturdu

Adnan Kahveci Parkı ışıl ışıl oldu

25 Haziran 2022 Cumartesi 13:28


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Dilovası ilçesinde 2 bin 550 metrekare alanda yeniden dizayn edip modern bir görünüme kavuşturduğu Adnan Kahveci Parkı, gece görüntüsüyle de göz kamaştırıyor. Hizmete girmesiyle birlikte Dilovalıların buluşma noktası olan park, akşam saatlerinde de yaşam alanı olarak kullanılması amacıyla Büyükşehir tarafından aydınlatıldı. Bu bağlamda Büyükşehir ekipleri, Dilovalı vatandaşların geceleri de aydınlık alanlarda vakit geçirmelerini sağlamak için parkı yaz akşamlarına hazır hale getirdi.


29 ADET 3 KONSOLLU DEKORATİF DİREK

Havaların ısınması ile vatandaşların geceleri de Adnan Kahveci Parkı’nda vakit geçirmesini sağlamak isteyen Büyükşehir, aydınlatma çalışmalarını tamamladı. Bu kapsamda ekipler, parka 29 adet 3 konsollu dekoratif direk dikerek parkı ışıl ışıl bir görünüme kavuşturdu. Çalışma dahilinde 20 adet bolart çim aydınlatma, 12 adet wallwasher, 4 adet ağaç aydınlatma, 4 adet TAG aydınlatma spot armatürü, kafeterya için 8 adet duvar aplik ve 4 adet avize ile aydınlatma çalışmaları güçlendirildi.


GECE BAMBAŞKA BİR GÖRÜNÜM

Geceleri bambaşka bir görünümle ışıl ışıl olan Adnan Kahveci Parkı vatandaşların gece gündüz vakit geçirebileceği yaşam alanı haline geldi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarından memnun olduklarını ifade eden Dilovalı vatandaşlar, aydınlık olması sebebiyle parkta geceleri daha güvenli şekilde vakit geçirebildiklerini dile getirdi. Adnan Kahveci Parkı’nda vatandaşların aileleri ile oturup sohbet edebilecekleri 6 adet kamelya, oyun grupları ve kafeterya bulunuyor.


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