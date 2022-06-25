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Afet Ve Acil Durumlara Müdahale Tatbikatı Düzenlendi

UlaşımPark AŞ. Genel Müdürlüğü tarafından afet ve acil durumlara müdahale tatbikatı gerçekleştirildi.

Afet Ve Acil Durumlara Müdahale Tatbikatı Düzenlendi

25 Haziran 2022 Cumartesi 15:59

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, UlaşımPark Genel Müdürlüğünde düzenlenen tatbikata, itfaiye, hasta nakil ve ambulans birimleri de destek verdi.
Tatbikatta senaryo gereği, AFAD tarafından alınan bilgiye göre 6.4 şiddetinde deprem olduğu ihbarı alındı.
Bunun üzerine çalışanlar, "çök-kapan-tutun" kuralını uyguladı.
Depremin ardından toplama alanında yapılan yoklamada bir kişinin eksik olduğu fark edildi.
Bu sırada depo sahasına giren tramvayın raydan çıkması sonucu bir kişi tramvayın altında kaldı.
Ambulans ve itfaiye ekipleri aranarak acil yardım talep edildi.
Olay yerine gelen ambulans ve itfaiye ekipleri, müdahalede bulundu.
Deprem nedeniyle bina içerisinde baygınlık geçiren kişiye, sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.
İtfaiye ekipleri ise raydan çıkan tramvaya müdahale ederek tekrar rayına aldı.
Tramvayın altında kalan çalışan ise kurtarılarak sağlık personeline teslim edildi.
Oluşturulan acil durum kriz merkezinde, ilgili kişilerin yönlendirilmesi, yapılacak kontroller, 112 ile iletişim kurulması gibi görevler yürütüldü.
Ayrıca binada bulunan su, elektrik ve gaz vanalarının kapanması için ekip yönlendirildi.
Tatbikat, kontrollerin yapılmasının ardından sona erdi.




AA
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KocaeliGebzeAFADULAŞIM PARK
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