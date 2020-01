Anne Çocuk Rehberi

Bebek ve Çocuk Gelişimine Dair Önemli Bilgiler

Her anne için bebeğinin sağlıklı bir gelişim süreci geçirmesi oldukça önemlidir. Bu sürecin doğru takip edilmesi için de bebek ve çocuk hakkında sağlam kaynaklardan faydalanmak gerekir. Annelik duygusu kadınların anne olmadan önceki hislerinden çok daha özeldir. Sevginin, merhametin ve koruma içgüdüsünün had safhaya ulaştığı bu dönem; kadınların yeni tecrübeler edinmesiyle birlikte daha da anlam kazanır. Her kadın gibi anne olacağını yeni öğrenen anne adayları da dünyaya bir çocuk getirecek olmanın heyecanını yaşar. Bu heyecanı doğru yönetebilmek de doğru bilgiler edinmekle mümkündür.



Annelik ömür boyu süren bir eğitim sürecidir. Bebek ve çocuk eğitimi hakkında günümüzde pek çok kaynağa ulaşmak mümkün olsa da, önemli olan doğru bilgileri edinebilmektir. Hamilelik sürecinde kadınların karşılaşabileceği durumlar, çocuklarda meydana gelecek hastalıklarda alınması gereken önlemler, sağlıklı beslenmenin gerekliliği vb. pek çok konu hakkında her kadının bilgi sahibi olması gerekir. Anneler fedakarlık kelimesinin karşılığı olabilecek en ideal kişilerdir. Hamilelik, doğum, bebek ve çocuk bakımı hakkında tüm detaylar Cicicocuk’ta sizi bekliyor!