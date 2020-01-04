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Anne Çocuk Rehberi

Annelik içgüdüsü, dünyanın en güçlü ve uzun süreli duygusudur. Zamanının ve enerjisinin büyük bir çoğunu bebeğine ayıran anneler, en büyük fedakarlığı çocukları için yapar. Anneliğe adım attığı andan itibaren, kadınların anneliğe dair en çok merak ettiği konular Cicicocuk.com’da cevap buluyor!

Anne Çocuk Rehberi

04 Ocak 2020 Cumartesi 18:14

Bebek ve Çocuk Gelişimine Dair Önemli Bilgiler

Her anne için bebeğinin sağlıklı bir gelişim süreci geçirmesi oldukça önemlidir. Bu sürecin doğru takip edilmesi için de bebek ve çocuk hakkında sağlam kaynaklardan faydalanmak gerekir. Annelik duygusu kadınların anne olmadan önceki hislerinden çok daha özeldir. Sevginin, merhametin ve koruma içgüdüsünün had safhaya ulaştığı bu dönem; kadınların yeni tecrübeler edinmesiyle birlikte daha da anlam kazanır. Her kadın gibi anne olacağını yeni öğrenen anne adayları da dünyaya bir çocuk getirecek olmanın heyecanını yaşar. Bu heyecanı doğru yönetebilmek de doğru bilgiler edinmekle mümkündür.

Annelik ömür boyu süren bir eğitim sürecidir. Bebek ve çocuk eğitimi hakkında günümüzde pek çok kaynağa ulaşmak mümkün olsa da, önemli olan doğru bilgileri edinebilmektir. Hamilelik sürecinde kadınların karşılaşabileceği durumlar, çocuklarda meydana gelecek hastalıklarda alınması gereken önlemler, sağlıklı beslenmenin gerekliliği vb. pek çok konu hakkında her kadının bilgi sahibi olması gerekir. Anneler fedakarlık kelimesinin karşılığı olabilecek en ideal kişilerdir. Hamilelik, doğum, bebek ve çocuk bakımı hakkında tüm detaylar Cicicocuk’ta sizi bekliyor!


A’dan Z’ye Anne Bebek Arasındaki İletişim 

Anne olan kadınların hayatında yepyeni bir sayfa açılır. Yeni sorumluluklar, tecrübeler ve endişelerle dolu olan bu süreç her kadını heyecanlandırır. Annelik, kadınların merhametli yönünün açığa çıktığı ve tüm fedakarlıklarını ortaya koyduğu ömür boyu süren bir deneyimdir. Bebeğinin her sorunuyla yakından ilgilenen ve sorunlara çözüm arayan anneler için bebeğiyle arasındaki iletişimi güçlendirecek detayları bilmesi büyük önem taşır. Anne bebek iletişi oldukça hassas bir konudur. Ve anne ile bebeğinin arasındaki bağı kuvvetlendirecek temel bu süreçte atılır. Bebeğinin her anına tanıklık eden anneler, bebeğin ne istediğini tek bir hareketiyle anlayacak konuma gelirler.


 Anne bebek arasındaki iletişim hamilelik belirtileri sürecinde başlar. Çevredeki sesleri işitebilecek konuma gelen bebek, annesinin sesini tanır ve dünyaya geldiğinde ona eşlik eden bu ses ona güven verir. Bebeklerin gerek fiziksel olarak gerekse psikolojik anlamda sağlam bir gelişme gösterebilmesinde anne faktörü çok önemlidir. Daha önce annelik tecrübesi bulunmayan kadınların, bebeklerin verdiği tepkilerden ne ifade etmek istediğini anlayabilecekleri bir rehbere ihtiyaç vardır. Geçmişte kulaktan dolma bilgilerle ve anne tecrübeleriyle kazanılan bu deneyim, günümüzde profesyonel kişilerin önerilerine yer verilen web sitelerinden de elde edilebilmektedir. Bebeğinin sağlıklı büyümesi için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan anneler için Cicicocuk.com birbirinden değerli sorulara cevap veriyor!
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