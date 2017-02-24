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Başından 2 Kurşunla Vuruldu!

Darbeciler tarafından yakından 2 defa başından vurulan TEM Başkanı Turgut Aslan hayata tutunmayı başardı.

Başından 2 Kurşunla Vuruldu!

24 Şubat 2017 Cuma 11:16

Emniyet Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı’nda darbeciler tarafından başından vurulmuştu. Yaklaşık 5 ay yoğun bakımda kalan Aslan, 5 beyin ameliyatı geçirerek yaşama tutundu.

 15 Temmuz gecesi FETÖ’cüler tarafından Jandarma Genel Komutanlığı’nda başından vurulan Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanı Turgut Aslan, peş peşe gerçekleşen ameliyatlar ve zorlu bir tedavinin ardından mucizevi bir şekilde yaşama tutundu. 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gece Jandarma Genel Komutanlığı’na giden Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanı Turgut Aslan, emekli edilen eski Jandarma Genel Komutanı Galip Mendi’nin özel kalem müdürü Kurmay Albay Erkan Öktem tarafından başından 2 kurşunla vurulmuştu. Elleri bağlı şekilde yakın mesafeden vurulduktan saatler sonra hastaneye kaldırılan Aslan, aylar süren tedavinin ardından geçtiğimiz günlerde taburcu edildi. 
 
TAMAMEN İYİLEŞECEK
 
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 5 ay yoğun bakımda kalan ve 2 ay da normal tedavisi süren Aslan’ın fizik tedavisi devam ediyor. Yürümede kısmen sıkıntı yaşayan Aslan’ın yakında sağlığına tamamen kavuşacağı kaydedildi. Aslan’ın vurulduktan saatler sonra hastaneye kaldırılmasının ardından başlayan uzun tedavi sürecinde 5 defa beyin ameliyatı geçirdiği öğrenildi. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ahmet Demircan, yaptığı açıklamada, “Allah’ın emriyle ve tıbbın yoğun çabasıyla bir mucize yaşandı. Turgut Bey ülkesine ve hayata çok bağlı bir insan. Büyük bir yaşam mücadelesi verdi. Kendisine çok geç müdahale yapılmasına rağmen başarılı bir tedavi uygulandı. 5 beyin ameliyatı yaptık. Sonuç çok olumlu. Biz bunu bir mucize olarak görüyoruz” dedi.
 
İLK SÖZLERİ: NELER OLDU?
 
Aslan’ın yakın çevresi, gözünü açtığı anda ilk olarak dua ettiğini ve daha sonra “Neler oldu?” diye sorduğunu anlattı. Aslan’ın, Türkiye’de FETÖ’cülerin darbeye teşebbüs ettiğinin ve bu yüzden silahlı saldırı sonucu vurulduğunun söylenmesinin ardından, “Herkes ülkemiz için benimle beraber bir kez daha dua etsin” dediği ifade edildi.
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