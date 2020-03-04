Türk Kızılay Çayırova Şubesi Başkanı Dr. Ali Öncü’de, ihtiyaç sahiplerine yapılacak yardımlarla ilgili Belediye ile işbirliği yapmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, Kızılay’ın her zaman ihtiyaç anında yardıma hazır olduğunu sözlerine ekledi.
Belediye Kızılay işbirliği protokolü
Çayırova Belediyesi ile Türk Kızılay Çayırova Şubesi arasında işbirliği protokolü imzalandı. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Türk Kızılay Çayırova Şubesi Başkanı Dr. Ali Öncü ile işbirliği protokolü imzaladı.
Türk Kızılay Çayırova Şubesi Başkanı Dr. Ali Öncü’de, ihtiyaç sahiplerine yapılacak yardımlarla ilgili Belediye ile işbirliği yapmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, Kızılay’ın her zaman ihtiyaç anında yardıma hazır olduğunu sözlerine ekledi.