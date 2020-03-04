Belediye Kızılay işbirliği protokolü

Çayırova’da bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlara hızlı ve daha fazla yardım yapmayı kapsayan işbirliği protokolünü imzalayan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Belediye olarak bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonrada ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, Kızılay Çayırova Şubesi ile yaptıkları iş ve güç birliği protokolü ile ilçedeki ihtiyaç sahiplerine belediye imkanları dâhilinde gerçekleştirdikleri yardımları daha da artıracaklarını söyledi. Kızılay ile birlikte ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak giyim, gıda, temizlik ve diğer ihtiyaç malzemelerinin ihtiyaç sahiplerine ulaşmasında koordinasyon içinde çalışmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Başkan Çiftçi, güçlerini birleştirdikleri Çayırova Şube Başkanı Dr. Ali Öncü’ye teşekkür etti.

Türk Kızılay Çayırova Şubesi Başkanı Dr. Ali Öncü’de, ihtiyaç sahiplerine yapılacak yardımlarla ilgili Belediye ile işbirliği yapmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, Kızılay’ın her zaman ihtiyaç anında yardıma hazır olduğunu sözlerine ekledi.