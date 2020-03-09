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Belediye tehlikeli binayı yıktı

Çayırova Belediyesi, ilçede yıkılacak kadar tehlike oluşturan binayı yıktı.

Belediye tehlikeli binayı yıktı

09 Mart 2020 Pazartesi 13:11

 

Yapı Kontrol Müdürlüğü, Çayırova Mahallesi’nde bulunan ve yıkılacak kadar tehlikeli olan binayı yıktı. Belediye ekiplerinin yaptığı kontrol ve değerlendirmelerin ardından binanın yıkımına başlanmadan önce etrafında geniş güvenlik tedbirleri alındı. Mahalle sakinlerinin can ve mal güvenliğini tehdit eden bir konumda olan yapının yıkımını tamamlayan Çayırova Belediyesi, ilçe genelindeki bu ve buna benzer metruk ve tehlike oluşturan binaların tespit çalışmalarına devam ediyor.

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