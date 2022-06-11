Bölgemizde Beklenen Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Yağışlara Dikkat!









(11.06.2022 Cumartesi) bugün bölgemiz genelinde (İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirilmiştir.





Akşam geç saatlere kadar etkili olması beklenen kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların oluşturabileceği ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr, hortum oluşma riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.





Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.





KOCAELİ VALİLİĞİ



