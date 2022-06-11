YAŞAM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Bölgemizde Beklenen Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Yağışlara Dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre;

Bölgemizde Beklenen Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Yağışlara Dikkat!

11 Haziran 2022 Cumartesi 08:46



(11.06.2022 Cumartesi) bugün  bölgemiz genelinde  (İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirilmiştir. 


Akşam geç saatlere kadar etkili olması beklenen  kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların oluşturabileceği ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr, hortum oluşma riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.


Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.

                                                                                         KOCAELİ VALİLİĞİ


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KocaeliGebzeZinnur BüyükgözTahir BüyükakınSeddar Yavuz
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
İç Anadolu Kültür Festivali İç Anadolu Kültür Festivali
Müzede Resim Sergisi Müzede Resim Sergisi
KOÜ’de Şenlik Başlıyor KOÜ’de Şenlik Başlıyor
KO-MEK Kur’an-ı Kerimi Güzel Okuma Yarışması KO-MEK Kur’an-ı Kerimi Güzel Okuma Yarışması
Sevdiklerinizin Adına Hatıra Ormanı Oluşturmak İster misiniz? Sevdiklerinizin Adına Hatıra Ormanı Oluşturmak...
Kocaeli’den Kartpostallık Kar Manzaraları Kocaeli’den Kartpostallık Kar Manzaraları
Yukarı Çık

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner378

İç Anadolu Kültür Festivali
Çayırova Belediyesi tarafından düzenlenen İç Anadolu Yöresel Dernekler Kültür Festivali 11 Haziran Cumartesi...

Haberi Oku