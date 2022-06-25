Büyükşehir “A Takımı” birinci hizmet yılını pasta keserek kutladı





Kocaeli Büyükşehir Belediyesince, kırsal bölgeler başta olmak üzere, hizmetlerin daha etkin ve hızlı sağlanabilmesi amacıyla geçen yıl haziran ayında kurulan A Takımı, mahallelerde acil yapılması gereken sorunlara kısa sürede müdahale ederek, çözüme kavuşturuyor. A Takımı, başarılarla dolu birinci hizmet yılını pasta keserek kutladı.





A TAKIMI 1 YAŞINDA

Geçen yıl haziran ayında kurulan A Takımı, alanında uzman 92 personel, tam donanımlı 43 araç ve iş makinesi ve 10 ekipmanla kırsal bölgeler başta olmak üzere mahallelerin acil ihtiyaçlarını daha hızlı, pratik ve en ekonomik bir şekilde karşılıyor. Büyükşehir’in kırsal kalkınma hamlesinin bir parçası olan A Takımı’nın kurulması, en çok kırsal mahallelerin muhtarlarını sevindirdi. Muhtarlar, ‘112 Acil Servisi’ne benzettikleri A Takımı’nın, Kocaeli için büyük kazanım olduğunu belirterek, desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a teşekkür ediyor.





PASTA KESEREK KUTLADILAR

İl genelindeki 472 mahallenin acil müdahale gerektiren sorunları uzman personeliyle kısa sürede çözüme kavuşturan, yoğun çalışma temposuyla yürüttüğü hizmetlerle göz dolduran Büyükşehir A Takımı, yoğun ve yorucu geçen bir yılın ardından hizmet yılını, düzenlenen sade bir törenle kutladı. Kocaeli fuar alanında düzenlenen programa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Numan Balaban, şube müdürleri ve A Takımı personeli katıldı.

HİZMETLE GEÇEN 1 YIL

Genel Sekreter Yardımcısı Aydınlık, Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın talimatıyla kurulan A Takımı’nın, gösterdiği performansla başarılı hizmetlere imza attığını belirterek, emeği geçen personele teşekkür etti.





Daire Başkanı Numan Balaban da A Takımı personeline, Başkan Tahir Büyükakın’ın selamını ileterek, “Başkanımız çalışmalarınızdan çok memnun. Bir yıl boyunca büyük bir mücadele sergilediniz. Güzel hizmetlere imza attınız. Bundan sonraki çalışmalarımız üstüne katarak, yoğun bir şekilde devam edecek. Hep birlikte daha güzel işler yapacağız inşallah. Bütün çalışma arkadaşlarıma gösterdikleri üstün gayretlerden dolayı teşekkür ediyorum.” diye konuştu. Konuşmaların ardından, üzerinde A Takımı yazan ve yanında iş makinesi maketlerinin olduğu pasta kesildi. Daha sonra Antikkapı A.Ş. tarafından A Takımı personeline ikramda bulunuldu. Program, günün anısına çekilen toplu fotoğrafla sona erdi.



















