Büyükşehir, Vasfiye Teyze’yi çaresiz bırakmadı





Devriye gezerken ya da duyarlı vatandaşların ihbarıyla kimsesiz ve çaresiz vatandaşlara ulaşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze’de yürümekte zorluk çeken yaşlı bir kadının imdadına yetişti. Bu bağlamda Zabıta ekipleri, 41 kartını kaybeden ve yenisini çıkarmak için Gebze’deki Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası’na gelen Vasfiye Özgür isimli yaşlı kadının yürümekte zorluk çektiğini gördü.





41 KARTINA KAVUŞTU, EVİNE BIRAKILDI

Ekipler ilk olarak Vasfiye teyzenin işlemlerinin ilgili personel tarafından yerine getirilmesine yardımcı oldu. Ardından yaşlı kadını araca bindiren ve Arapçeşme Mahallesi Kavak Caddesi üzerinde bulunan evine bırakan Zabıta ekipleri, olumsuz bir olay yaşanmasının da önüne geçmiş oldu. Vasfiye teyze, kendisini evine kadar bırakan Zabıta ekiplerine teşekkür etti. 7/24 devriye gezerek görev ve sorumluluklarını yerine getiren Büyükşehir ekipleri, zor durumda kalan vatandaşlara da yardımcı oluyor.



