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Büyükşehir Yol Bakım Timi her yerde

Büyükşehir Yol Bakım Timi, kentin her noktasında çalışmalarla vatandaşın ulaşımının daha konforlu ve güvenli olması için çalışıyor

Büyükşehir Yol Bakım Timi her yerde

22 Haziran 2022 Çarşamba 17:25

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım Timi, kent genelinde yollarda bakım, onarım çalışmaları ile ulaşımda konfor ve güvenliği sağlıyor. İklim koşulları veya ağır tonajlı araç geçişleri sebebiyle yollarda veya yaya kaldırımlarda oluşan çukur ve bozulmalar, herhangi bir olumsuz durum oluşturarak araç ve yayalara zarar vermesin diye asfaltlama ve parke onarım, yapım çalışması ile gideriliyor.

 

ASFALT VE KALDIRIMLARDA ONARIM

İzmit Şahabettin Bilgisu Caddesinde bozulan zemini asfaltlayan Yol Bakım Timi, Sekapark’ta da küp taş tamiratı yaptı. Ömer Türkçakal Bulvarı atletizm pisti karşısında bozulma meydana gelen parkelerin tamiratını yapan Yol Bakım Timi,  Kongre Merkezinde görme engelli vatandaşlar için engelli taşı ve yaya geçidi yapımını tamamlayarak hizmete sundu. Kente estetik bir görüntü katmak için çalışan ekip, İzmit Adalet Köprüsü korkuluklarını boyadı. Kartepe Rahmiye’de bozulan asfaltı onaran personel, Kuruçeşme’de ve KOÜ Umuttepe Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde vatandaşlar tarafından sıklıkla kullanılan ve bozulmalar meydana gelen parke yolu yeniledi.  

 

TALEPLERE HIZLI MÜDAHALE

Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım Timi; ana arterlerde, yollarda veya kaldırımlarda oluşan bozulma ve aşınmalara gerek 153 Çağrı Merkezine vatandaşlardan gelen talep ve şikâyetler, gerekse Büyükşehir ekiplerinin tespitleri sonrası müdahale ederek hızlı bir şekilde çözüm getiriyor. Oluşan bozulmaların yaya ve araçlara zarar vermemesi için çalışmalar süratle yapılarak, yollardaki kısmi bozulmalar trimer kazısı ile kazınıp, ardından yama asfalt ile sorun gideriliyor.

 

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