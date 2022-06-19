Çayırova Zabıtasından YKS nöbeti





Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri Yüksek Öğretim Kurumları Sınavında adeta teyakkuza geçti. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin talimatıyla sınav öncesi tüm hazırlıklarını tamamlayan Zabıta Ekipleri, Zabıta Müdürü Zafer Uyar’ın koordinesinde Cumartesi günü yapılan TYT ve Pazar günü gerçekleşen AYT sınavında adeta nöbet tuttu. Çayırova’da 15 okulda gerçekleşen YKS sınava öncesi alarma geçen Zabıta Ekipleri, 2’si motorize 8 kişilik ekiple sabah saat 7.30’dan 13.00’de kadar sınav merkezleri çevresinde ring yaparak, geç kalan öğrencileri sınava yetiştirdi, durakta bekleyenler öğrencileri okula taşıdı, sınav merkezleri çevresinde önlemler aldı.

GEÇ KALANLARI SINAVA YETİŞTİRDİ

Okul çevreleri, cadde ve duraklarda sürekli ring halinde gezen Zabıta ekipleri, sınava geç kalan öğrencileri okullara yetiştirirken, durakta otobüs bekleyen adayları da okullara taşıdı. Eksik evrak yada sınav kağıdı çıktısı almayı unutanları belediyeden çıktı alıp yeniden sınav merkezine bırakan Çayırova zabıtası, sınav saati boyunca okul çevresinde denetimlerde bulundu; klakson çalanları ve gürültü yapanları da uyardı.

ÖĞRENCİLERE ÇAY VE SU İKRAMI

Öte yandan Çayırova Belediyesi Vefa Destek ekipleri, okul önlerine sınav öncesi çadır kurarak, öğrencilere ve yakınlarına iki gün sınav süresi boyunca çay, su ve kolonya ikramında bulundu.