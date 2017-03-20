Sakarya Abhaz Derneği ve Darıca FarukYalçın Hayvanat Bahçesi Müdürlüğü’nün birlikte gerçekleştirdiği organizasyon ile Sakarya’da bulunan Abhaz köylerinde yaşayan çocuklar hayvanları yakından tanıma fırsatı buldu.



Sakarya Abhaz Derneği’nin sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde hazırladığı ve Darıca FarukYalçın Hayvanat Bahçesi Müdürlüğü’nün desteklediği, “çocuklar hayvanları tanıyor” isimli proje Darıca’da gerçekleştirdi. Sakarya’da bulunan Abhaz köyleri olan Kayalar Köyü, Balballı Köyü ve Soğuksu Köyleri’nde yaşayan çocuklar, hayvanat bahçesine giderek hayvanları tanıma fırsatı buldu. Gerçekleşen organizasyonda Sakarya Abhaz Derneği yöneticileri Ülkü Yıldız, Haluk Hizel, derneğin Abhaz Dil Grubu eğitmenlerinden Zerrin Kobaş ve Abahzya’dan gelen eğitimci Aza Şamba’da organizasyonda çocukların yanında bulundu. 49 öğrencinin katıldığı organizasyonda çocuklar hem hayvanları tanıdı hem de güzel bir haftasonu geçirme fırsatı buldu.

“PROJELERİMİZ SÜRECEK”

Sakarya Abhaz Derneği Dil Grubu Eğitimcilerinden Zerin Kobaş organizasyonlarla ilgili verdiği bilgide, “derneğimiz tarafından sosyal sorumluluk projelerine ağırlık verdik. Çocuklarımız bu organizasyonda dünyanın dört bir yanında yaşayan ve Darıca Hayvanat Bahçesi’nde yaşatılan hayvanları tanıma fırsatı buldu. Eğitim dönemi içerisinde başka organizasyonlarımız da olacak. Bundan sonraki organizasyonlarımızda çocuklarımız meslekleri tanıyacak, doğayı tanıyacak. Ben ilk organizasyonumuzda bize desteklerini esirgemeyen Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi Müdürlüğü’ne çok teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.