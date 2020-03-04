Çöp konteynerleri yenilendi

Yapılan kontrollerde bakım ve onarım gerektiren konteynerlerin bakım ve onarımını gerçekleştiren ekipler, çöp konteynerleri etrafında da temizlik çalışması yaptı. Kullanılmayacak durumda olan konteynerleri yenisiyle değiştiren ekipler bu yöndeki kontrollerini sürdürüyor. Vatandaşlardan çöplerini konteynerlerin dışına bırakmamaları isteyen ekipler, “Çöp toplama araçlarımız düzenli olarak çöp konteynerlerini boşaltıyor. Konteynerlerde dolup taşma gibi sıkıntılar yaşanmıyor. Bu sebeple çevre temizliği ve hijyeni için bu konuda vatandaşlarımızı daha duyarlı olamaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.