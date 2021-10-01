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D-100 yeni yerinde

Kuruçeşme Tramvay Hattı Projesi kapsamında genişletilerek 4 şeritli hale getirilen Yeni D-100 yolu (eski otoyol bağlantı yolu) 30 Eylül Perşembe günü itibari ile açıldı.

D-100 yeni yerinde

01 Ekim 2021 Cuma 10:46

Plajyolu’ndan Kuruçeşme’ye uzatılacak Akçaray tramvay hattı için yoğun bir çalışma sergileyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kuruçeşme Tramvay Hattı projesinde önemli bir eşiği daha atlayarak hayata geçirdi. Bu kapsamda Kuruçeşme ışıkların olduğu kısımdan akan D-100 yolu kapatılarak yeni yerine alındı.


YENİ D-100 AÇILDI  

Kuruçeşme Tramvay Hattı projesi ile şuan trafik ışıklarının olduğu yoldan tramvay hattı geçecek. D-100’ün bu kısmı araç trafiğine kapatılırken yeni yol 30 Eylül Perşembe günü itibari devreye alındı. Araçlar şuan genişletilerek 4 şeritli hale getirilen yeni D-100 yolunu (eski otoyol bağlantı yolu) kullanarak trafik ışıklarına takılmadan ister D-100’e isterlerse de Otoyol’dan İstanbul yönüne doğru ilerliyor.


290 METRE UZUNLUĞUNDA TRAMVAY ÜST GEÇİDİ 

Mevcut Akçaray Tramvay Hattı, çalışmaların tamamlanmasıyla Plajyolu İstasyonu’ndan D-100’ün karşı tarafına geçerek 30 Eylül Perşembe günü itibari ile araç trafiğine kapatılan eski D-100 yolundan Kuruçeşme’ye bağlanacak. Bu geçişin sağlanabilmesi için 290 metre uzunluğunda 9 ayaklı ve 8 açıklıklı Tramvay Üst Geçidi inşa ediliyor. 


ÇELİK MALZEMEDEN İKİ YENİ YAYA ÜST GEÇİDİ

Kuruçeşme girişteki özel hastane ve İzmit Lisesi önünde iki adet modern yaya üst geçit köprüsü inşa ediliyor. Bölgedeki eski üst geçitlerin yıkılacağı proje dâhilinde özel hastane önünde inşa edilecek olan 59 metre uzunluğunda yaya üst geçidi yapılıyor. İzmit Lisesi önünde inşa edilecek olan 52 metre uzunluğundaki üst geçidin ise ayak temel çalışmalarına geçtiğimiz günlerde başlanmıştı. Çelikten inşa edilecek olan modern köprülerin imalatı fabrika ortamında devam ediyor. 


TRAMVAY HATTI 23,4 KİLOMETREYE ULAŞACAK

Kuruçeşme tramvay hattının tamamlanmasıyla birlikte Akçaray tramvay hattı uzunluğu 10 bin 212 metrelik çift hatta ulaşacak. 3 kilometre tek hatlı depo sahasıyla birlikte tramvayın tek hat uzunluğu 23,4 kilometreye ulaşacak. Kuruçeşme istasyonuyla durak sayısı 16’ya ulaşacak.


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