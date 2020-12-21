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Daha modern ve güvenli ulaşım için

2 gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekipleri, yollarda oluşmuş bozulma ve çukurları yama asfalt çalışmalarıyla giderdi

Daha modern ve güvenli ulaşım için

21 Aralık 2020 Pazartesi 18:45

 Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, hafta sonu uygulanan sokak kısıtlamasını fırsata çevirerek ana yollarda ve kaldırımlarda oluşan bozulmaların bakım ve onarımını yaptı. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Ekipleri, tüm ilçelerde ana yollarda ve sokaklarda oluşmuş bozulmaları yapılan asfalt yama çalışmalarıyla giderdi.

 

ASFALT YAMA SERİMİ YAPILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, trafiğin yoğun olduğu ana yollardaki ve sokaklardaki çukur ve bozulan yollara asfalt yama çalışması yaptı. Ağır tonajlı araçların veya iklim koşullarının sebep olduğu çukurların muhtemel bir kazaya sebep olmaması için oluşan çukurlar yama asfaltla kapatıldı.

 

SOKAK KISITLAMASINDA TRAFİĞİN OLMADIĞI ZAMANDA

Sokak kısıtlaması sebebiyle trafiğin olmaması, hava şartlarının elverişli olması sebebiyle çalışmalarına hız veren Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekipleri, İzmit Şehit Rafet Karacan Bulvarı, Salim Dervişoğlu Caddesi, İzmit Malta Mahallesi Piotr Wilcynski Bulvarı, İzmit Malta Mahallesi Portakal Hafız Rüştü Bey Caddesi, İzmit Alemdar ve Zincirlikuyu Caddeleri, Başiskele Yeniköy çınar caddelerinde bozulan ve aşınan yerlere asfalt yama serimi yaptı.

 

DAHA GÜVENLİ VE KONFORLU YOLLAR

Ağır tonajlı araçların ve iklim koşullarının sebep olduğu çukurları ve yollarda oluşan bozulmaları asfalt yama çalışmalarıyla kapatan Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri yolları daha güvenli ve konforlu hale getirdi. Öte yandan yama çalışmalarında kullanılan asfalt, Fen İşleri Daire Başkanlığı Solaklar Asfalt Şantiyesinde üretilerek temin ediliyor.

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