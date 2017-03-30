DARICA ESKİHİSAR SAHİL KOLLEKTÖR HATTI VE TÜNEL İNŞAATI TANITILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediye İSU Genel Müdürlüğü, İzmit Körfezini atık sulardan arındıracak son proje olan “Darıca Eskihisar Sahil Kanalizasyon Kolektör Hattı ve Tünel İnşaatı” projesi için tanıtım programı düzenledi. Törende konuşan Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, 2004 yılından beri altyapı yaptıklarını ifade ederek, “Bu son çalışma altyapıya vurduğumuz bir mühür, son bir mühür.” dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye İSU Genel Müdürlüğü, İzmit Körfezini atık sulardan arındıracak son proje olan “Darıca Eskihisar Sahil Kanalizasyon Kolektör Hattı ve Tünel İnşaatı” projesi için tanıtım programı düzenledi. Törende konuşan Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, 2004 yılından beri altyapı yaptıklarını ifade ederek, “Bu son çalışma altyapıya vurduğumuz bir mühür, son bir mühür.” dedi.

YOĞUN KATILIM

Gebze Eskihisar-Darıca Bayramoğlu arasındaki bölgenin atıksularını Gebze İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’ne aktarmak için yapımına başlanan Sahil Kollektör Hattı ve Tünel İnşaatı projesi için düzenlenen tanıtım programına Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanolu’nun yanısıra İSU Genel Müdürü İlhan Bayram, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci, Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, Kocaeli Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Dr. Şenol Ergüney, İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Tolga Ok ile AK Parti ilçe başkanları ile vatandaşlar katıldı.

ATIKSU ARITMA ORANINDA LİDER KURUM

Programın açılışında konuşan İSU Genel Müdürü İlhan Bayram, Kocaeli’nde yüzde 99 atıksu arıtma oranı ile Türkiye’de lider olduklarını söyledi. Sahil kollektörü ve tünel inşaatının İzmit Körfezi’nin kuşaklama projesinin son aşaması olduğunu ifade eden Genel Müdür Bayram, şunları kaydetti, “Proje kapsamında kullandığımız tünel makinesi 3 metre çapında kazıyor ve daha sonra 2 metreye düşürülecek. Bir tünel ile atıksuları Bayramoğlu tarafından mevcut Gebze Atıksu Arıtma Tesisine gidecek olan kolektöre eklenecek. Şu anda Kocaeli’nde atıksuların arıtma tesislerinde arıtılma oranı yüzde 99; bu oran ile Türkiye’de lider durumundayız. Ama bu yapacağımız sahil kollektörü ve tünel ile beraber, İzmit Körfezini atıksu kollektörü ile kuşaklayacağız. Atıksu arıtılma oranını da Türkiye’de ilk defa yüzde 100 seviyesine çıkaracağız.”

YOL YERİNE TÜNEL

Projenin 35 milyon liraya mal olacağını da belirten İSU Genel Müdürü İlhan Bayram, “İhale sürecine göre Mart 2018’de tamamlamayı hedefliyoruz, ama erken tamamlama planımız var. Şu anda ekipler değişik yerlerde çalışmaya başladılar. Tüneli, 6 ay içinde bitireceğiz. Niye burada tünele gerek oldu. Mezarı Gebze’de bulunan Roma imparatoru Hanibal’in “Ya bir yol bulacağız ya da bir yol açacağız” sözü var. Biz de burada çok maliyetli ama işletmesi en ekonomik olduğu için tünel dedik ve tünel yolunu bulduk. İnşallah Kocaeli’mize, kurumumuza hayırlı bir proje olur , hayırlısıyla ve sıhhatle bu projeyi tamamlar ve bitiririz. 2018 yılı başında Türkiye’de atıksuları tamamen arıtan birinci ve tek kuruluş olma hüviyetini kazanırız. Memleketimize, çevremize, milletimize ve insanlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. ”dedi.

BELEDİYE BAŞKANLARINDAN TEŞEKKÜR

Programda söz alan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak da, “Bu bölgemize sanayi ve evsel atıksuların denize dökülmesinin önüne geçmek için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü tarafından yapılan arıtma tesislerinin hizmete alınmasının ardından denizlerimiz artık tertemiz hale gelmeye başladı. Eksik olan Eskihisar Darıca- Bayramoğlu arasındaki çalışmada kısa bir süre içinde tamamlanacak. Bundan sonra bu bölgelerde hem denize rahatlıkla gireceğiz hem de denizdeki canlıların sayısı artmaya başlayacaktır. Bu hususta büyük hizmetleri olan Büyükşehir Belediye Başkanımıza, çalışmalarda emeği geçen İSU Genel Müdürlüğüne çok teşekkür ediyorum. ”dedi.

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker de, “Marmara denizinde 4-5 yıldır ciddi temizlik var. Ama denize girmekten vatandaşımızın tereddüdü vardı. Bu arıtmadan sonra bu yaz yapacağımız yatırım ve plaj çalışmaları ile Eskihisar sahilinde artık denize girilir hale gelecektir. Zaten Marmara denizini görüyoruz, her geçen gün temizleniyor ve canlı türü olarak her geçen gün artıyor. Bu da Büyükşehir Belediyemiz ve İSU Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yatırımların ve emeğinin sonucudur. Bu çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. “dedi.

“ALTYAPIYA VURULAN SON MÜHÜR”

İzmit Körfezi’nin atık sularından arındırılmasının son aşaması olan Sahil Kollektör Hattı ve Tünel İnşaatından önce vatandaşların önceliğini ön plana aldıklarını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, 2017 yılı sonunda tamamlayacakları projenin altyapıya vurdukları son mühür olduğunu söyledi. Projenin pahalı ve maliyetli olduğunu belirten Başkan İbrahim Karaosmanoğlu, ”Bu proje ile ilgili olarak 6-7 yıldır konuşuyor ve tartışıyorduk. Niye bugüne kaldı, bunu 5 yıl önce de yapabilirdik. Pahalı ve maliyeti yüksek bir proje. Bundan önce mahallelerde yaşayan vatandaşlarımıza ulaştırmamız gereken altyapı hizmetleri vardı. Önce onları yapalım, dedik ve bu en sona kalsın. Bu da altyapıya vurduğumuz mühür, son bir mühür oldu. ”dedi.

ÇEVRE VE ALTYAPIYA DİKKAT

Yeni yerleşim yerleri ile altyapını eskidiği ve yetersiz kaldığı yerlerde altyapı çalışmalar olacağını da aktaran Büyükşehir Belediye Başkanı, altyapının önemine vurgu yaparak şunları kaydetti, ”Altyapı demek bizim vücudumuzdaki damarlar ne ise altyapı da o dur. Altyapı yoksa vücudumuzdaki damarlar tıkalı demek. Damarların açık olması lazım. Su şebekelerimiz, depolarımız, kanalizasyon sistemlerimiz, kollektör ana hatlarımız, arıtma tesisleri büyüyen gelişen şehirlerde olmazsa olmazdır. Bunları yapmazsanız orada sağlıklı yaşayamazsınız. Bugün Gebze, Darıca, Dilovası ve Çayırova da 800 bin nüfus var. Sanayi ve üretim bölgesi. Kimyası, çeliği var, zor bir yer. Burada çevre kirleniyor, gözümüz gibi bakmak lazım. Bu şehri sahipleneceğiz. Bunun için herkese sorumluluk düşüyor. Bu şehrin medeniyet algısı temiz olmalı. Göreve geldiğimiz 14 yıl oldu bugün itibariyle. Evimizin mutfağı, oturma salonumuz, misafir odamız ne kadar dikkat istiyorsa biz bu şehir için dikkat ediyor, hassasiyet gösteriyoruz. Gecemizle gündüzümüzle. Çünkü bu şehir namusumuz ve göz bebeğimiz. Burada yaşıyoruz, bizim sorumluluğumuz var. Onun için devam edeceğiz. Vatandaşlarımızdan da anlayış ve sorumluluk bekliyoruz. Burada yaptığımız eserle, biz İzmit Körfezinin etrafında İnşallah 2017 yılı sonunda bu projeyi tamamlarız ve İzmit Körfezine bir damla atıksu, kirli su akıtmayacağız. Gözümüz gibi bakacağız. Çünkü Etrafında oturacağız, yemek yiyeceğiz, çay içeceğiz, yüzeceğiz. Denizdeki balıkları, ürünler de bize “Allah razı olsun” diyecek; “Bizi zehirden, bu pisliklerden kurtardınız, biz de temiz bir hayat yaşıyoruz. Biz de size hizmet edeceğiz” diyecekler. Projenin bölgemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. “ dedi.

TÜNELDE İNCELEME

Yapılan konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İSU Genel Müdürü İlhan Bayram ve üç ilçe Belediye Başkanı ile birlikte eksi 13 metre derinlikte bulunan tünele girerek tünel makinesinin çalışması için telefon ile makine operatörüne talimat verdi. Tünel içinde incelemenin ardından hatıra fotoğrafları çekildi.